Soy editora de belleza y sé que estos coloretes en polvo (y con mucho brilli brilli) son todo lo que necesito en mi neceser de viaje

Soy editora de belleza y te aseguro que he encontrado el único producto de maquillaje que me hace efecto buena cara en verano. He probado durante muchos años BB Creams, máscaras de pestañas waterproof o bronceadores en crema, pero ninguno de ellos consigue favorecerme de todo simplemente con su puesta. Es por ello que sentimos la necesidad de hablar sobre los coloretes en polvo, el ítem beauty que sí que únicamente con su aplicación podemos lucir un rostro de lo más despierto. Sin embargo, no podemos hacer mención de ellos sin referirnos a los que llevan partículas de brillos, todo lo que necesitamos para nuestros looks de maquillaje este verano. Hace unas semanas ya se hizo eco de la tendencia de los coloretes rosas en nuestro neceser de maquillaje y ahora más que nunca tenemos la oportunidad de incorporar a nuestra rutina de belleza aquellos que están siendo los favoritos por las editoras de belleza. Porque seamos sinceras, un buen repertorio de coloretes en polvo hace que consigamos un rostro favorecedor y ese efecto de 'recién tomado el sol' que tanto deseamos en la época de más calor. A esto le sumamos otra tendencia que está en auge. Sin ir más lejos, se trata del maquillaje de los personajes de 'Los Bridgerton', que destaca la zona de los pómulos por los coloretes conglitter para conseguir la estética coquette. Y si todavía no te has enterado de ello, solamente tienes que meterte en las redes sociales, donde las creadoras de contenido están buscando los dupes que utilizan los propios actores de la serie de Netflix.

Son muchas las marcas de belleza que ya están lanzando varios coloretes en polvo con partículas de glitter que están siendo las compras de inversión de julio. Nos estamos refiriendo a Nars con su colorete mítico 'Orgasm' o al más deseado 'Soft Pinch Luminous' que Rare Beauty ha lanzado en cuestión de meses (y el favorito de Selena Gomez). ¿Por qué debemos comprar los coloretes en polvo con brilli brilli? Por la sencilla razón de que en verano queremos un look de maquillaje mucho más luminoso y jugoso, así como natural. Es por ello que, además de utilizar bases de maquillaje luminosas o iluminadores para rematar nuestro rostro, el toque que no puede faltar en tu rutina de maquillaje es este producto favorito por las editoras de moda.

Colorete en polvo 'Soft Pinch Luminous', de Rare Beauty (30 euros)

Colorete en polvo 'Soft Pinch Luminous'. Rare Beauty

Colorete en polvo 'Hot Cheeks', de Fenty Beauty (26 euros)

Colorete en polvo 'Hot Cheeks'. Fenty Beauty

Colorete en polvo 'Unlimited', de Kiko Milano (12 euros)

Colorete en polvo 'Unlimited'. Kiko Milano

Colorete en polvo 'Cheek To Chic', de Charlotte Tilbury (48 euros)

Colorete en polvo 'Cheek To Chic'. Charlotte Tilbury

Colorete en polvo 'Orgasm', de Nars (rebajado a 15 euros)

Colorete en polvo 'Orgasm'. Nars

Colorete en polvo 'Facefinity', de Max Factor (rebajado a 8 euros)

Colorete en polvo 'Facefinity'. Max Factor

Colorete en polvo 'Luminous Silk', de Armani Beauty (rebajado a 27 euros)

Colorete en polvo 'Luminous Silk'. Armani Beauty

Los coloretes en polvo con brilli brilli son uno de los productos necesarios en el cualquier neceser de verano, por lo que es el momento ideal para invertir en alguno de estos en las rebajas de verano.