Los mejores labiales nude para bajar a la playa o a tomar algo en el chiringuito

El verano nos invita a disfrutar de la playa, los chiringuitos y esos momentos de relax bajo el sol. Pero, ¿qué pasa cuando queremos mantener un look natural y sofisticado al mismo tiempo? Aquí es donde entran en acción los labiales nude, los cuales se han convertido en un aliado perfecto para estas ocasiones, proporcionando un toque sutil de color que realza nuestra belleza natural. Sigue leyendo para saber qué labiales nude no pueden faltar en tu neceser de verano, ideales para cualquier plan junto al mar.

Charlotte tilbury pillow talk lipstick - matte revolution (36,00 euros)

Pillow talk labial Charlotte Tilbury

El Pillow talk lipstick de Charlotte Tilbury se ha ganado un lugar especial en los corazones de muchas, y no es para menos. Este labial nude rosa es la opción perfecta para realzar el tono natural de tus labios y adaptarse a cualquier tono de piel. Su fórmula mate, enriquecida con extractos de orquídea y achiote, no solo suaviza e hidrata, sino que también da la ilusión de unos labios más grandes y voluminosos gracias a sus pigmentos luminosos en 3D. La punta cuadrada y angulada permite una aplicación precisa y fácil, ideal para esos momentos en los que deseas un look impecable, sin esfuerzo.

Burt’s bees lip shimmer (6,60 euros)

Burt's bees lip shimmer Notino

Para quienes buscan una opción más natural y económica, el Lip shimmer de Burt’s Bees en el tono Peony es una excelente alternativa. Este bálsamo labial está formulado con un 100% de ingredientes de origen natural, incluyendo aceites frutales ricos en antioxidantes que nutren y suavizan los labios. Además, su suave brillo y tono nude añaden un toque de frescura y vitalidad, perfecto para cualquier día de verano.

Dior addict lip glow (36,00 euros)

Dior addict lip glow Primor

El Dior addict lip glow en el tono Rose nude es más que un simple bálsamo labial. Formulado con un 97% de ingredientes naturales y enriquecido con aceite de cereza, este bálsamo reaviva el color natural de tus labios y los hidrata durante 24 horas, proporcionando una protección efectiva contra la sequedad. Su brillo a medida y su capacidad para adaptarse a todas las tonalidades de piel lo convierten en una opción versátil y elegante, ideal tanto para un día en la playa como para una salida nocturna.

Rare beauty kind words (23,99 euros)

Rare beauty kind words Sephora

Selena Gómez ha creado con Rare beauty una línea de labiales que combina comodidad y estilo. El Kind words matte lipstick en el tono Humble es un labial nude cremoso y altamente pigmentado que ofrece un color duradero. Su fórmula flexible se mueve con tus labios, manteniéndolos suaves e hidratados durante todo el día, lo que lo hace perfecto para esos días largos en los que quieres verte bien sin preocuparte por retoques constantes.

Givenchy le rouge interdit intense silk (42,00 euros)

Givenchy le rouge interdit intense Sephora

Para las amantes del lujo, el Le rouge interdit intense silk de Givenchy en el tono Beige sable es la elección ideal. Este labial, llama la atención a primera vista gracias a su elegante carcasa de cuero recargable, mientras que al contacto con nuestros labios deja un nude sedoso que proporciona luminosidad y sofisticación. Su fórmula con ácido hialurónico y extracto de Acmella Oleracea alisa e hidrata los labios, asegurando que se vean y se sientan suaves y nutridos.

Cada uno de estos labiales ofrece una combinación única de color, hidratación y cuidado, perfectos para realzar tu belleza natural en cualquier momento del día. Desde las opciones más asequibles y naturales hasta las más lujosas y sofisticadas, hay un labial nude para cada estilo y necesidad. ¡Elige el tuyo y prepárate para lucir unos labios irresistibles este verano!