Así es el maquillaje perfecto para las noches de verano: natural y muy favorecedor

Si eres de las que ni cuando las temperaturas sobrepasan los 30 grados dejas a un lado tu maquillaje, sabrás que en los meses de verano conseguir un glow perfecto puede ser todo un desafío; y es que cuando las cálidas noches de verano llegan, nuestro maquillaje necesita adaptarse a las altas temperaturas y la humedad, buscando siempre un acabado natural, fresco y favorecedor.

Las largas noches de verano requieren de productos que no solo resalten nuestra belleza, sino que también sean duraderos y se mantengan impecables sin importar cuán altas sean las temperaturas. A continuación, te presentamos los productos esenciales para lograr ese look perfecto que te hará brillar con luz propia cualquier noche de estos calurosos meses.

Ultra violette daydream screen tinted veil (31 euros)

Ultra violette daydream screen tinted veil SPF50 Sephora

La crema hidratante con color daydream screen SPF50 de Ultra violette es el primer paso para un maquillaje veraniego ideal. Este producto multifuncional ofrece una cobertura uniforme y modulable que otorga un brillo natural y radiante a la piel. Gracias a su fórmula ligera y sin aceite, silicona ni alcohol, es perfecta para mantener la piel fresca y sin brillos no deseados.

Lo que hace que esta crema sea un must-have estos meses es su protección solar de amplio espectro UVA y UVB, vital para proteger la piel del daño solar durante los largos días de verano. Disponible en 15 tonos, se adapta a cualquier tono de piel y permite construir la cobertura deseada.

Charlotte Tilbury beautiful skin sun-kissed glow bronzer (53 euros)

Beautiful skin sun-kissed glow bronzer Charlotte Tilbury

Para un toque bronceado que simule unas vacaciones bajo el sol, el beautiful skin sun-kissed glow bronzer de Charlotte Tilbury es el producto estrella. Enriquecido con ácido hialurónico y provitamina D3, este bronceador en crema hidrata la piel mientras le proporciona un brillo bonito y natural. Las perlas finamente molidas reflejan la luz para lograr un brillo bronceado y una piel de aspecto saludable, mientras que los polímeros sedosos aseguran una aplicación uniforme y sin esfuerzo.

Este bronceador no solo ofrece un acabado perfecto, sino que también es duradero y resistente a la humedad, ideal para las noches calurosas. Está disponible en cuatro tonos inspirados en los días soleados, asegurando que encuentres el color perfecto para tu tono de piel.

Milk Makeup lip & cheek mini (27,99 euros)

Milk Makeup lip & cheek mini Sephora

Para un toque de color versátil y práctico, el lip & cheek mini de milk makeup en el tono werk es otro imprescindible en tu neceser de verano. Este stick multiusos para labios y mejillas ofrece una textura cremosa que se aplica y difumina fácilmente, proporcionando un color natural y fácilmente modulable. Su fórmula hidratante, enriquecida con manteca de mango y aguacate, mantiene la piel nutrida y suave.

Lo mejor de este producto es su practicidad y fórmula vegana libre de parabenos, sulfatos y ftalatos. Además, su tamaño compacto lo hace perfecto para llevar en el bolso y retocar tu maquillaje en cualquier momento.

Fenty beauty liquid killawatt (29,99 euros)

Fenty beauty iluminador líquido Sephora

Para lograr un glow de otro mundo, elliquid killawatt de Fenty Beauty en el tono Hustla Baby es la elección perfecta. Este iluminador líquido, con su fórmula nutritiva, deja un brillo precioso en la piel. Contiene lentejuelas y perlas finas que se mezclan sin esfuerzo, permitiéndote ajustar el nivel de brillo según tus preferencias.

Su fórmula ligera se fija rápidamente y no se cuartea, lo que lo convierte en el iluminador ideal para las noches de verano. Es perfecto para resaltar los puntos altos de tu rostro y crear un efecto luminoso y radiante.

Too faced better than sex máscara (33,99 euros)

Too faced better than sex mascara Sephora

Por último, el toque final estará a cargo de la better than sex máscara de Too Faced, es esencial para lograr unas pestañas de infarto. Esta máscara, conocida por su fórmula voluminizadora y alargadora, ofrece un efecto espectacular con solo una capa. Su cepillo en forma de reloj de arena distribuye la fórmula de manera uniforme, cubriendo cada pestaña y proporcionando un rizo duradero.

La combinación de polímeros que fijan el rizo, extracto de acacia Senegal para volumen y péptidos acondicionadores asegura que tus pestañas se mantengan increíbles durante toda la noche, sin importar la humedad o el calor.