'Island girl makeup', el maquillaje para ir a la playa que triunfa en TikTok

Alerta nueva tendencia de belleza. La red social Tik Tok se ha convertido en una editorial de moda y belleza, en la que encontramos todas las tendencias del momento. En su día se hizo eco de cómo conseguir un estilo portugués o cómo hacerse un maquillaje al estilo coquette. Pues bien, esta vez promete que será el truco beauty que utilizaremos durante todo el verano tanto si vamos a la playa como si no. Se llama 'island girl makeup' y trata de conseguir un resultado brillante, hidratante y con un toque de color. Es decir, como si hubieras venido recientemente de la playa y te haya dado el sol. Esta técnica de maquillaje es perfecta para el verano, la época por excelencia en la que no nos apetece maquillarnos demasiado por el calor y el sudor. Después de saber de qué trata el 'island girl makeup' el siguiente paso es cómo se consigue. Lo primero que debemos saber es que dejamos atrás las bases de maquillaje para utilizar únicamente nuestra crema hidratante con gotas bronceadoras (un must have tanto para primavera como para verano). Eso sí, podrás hacer recurso de tus correctores favoritos para disimular imperfecciones y tapar ojeras. A partir de este paso, viene uno de los más importantes para conseguir un look'island girl makeup': el colorete. Si normalmente nos lo aplicamos desde la zona alta del pómulo hasta la sien para crear un efecto lifting, ahora nos lo fijamos por todo el pómulo, pasando por la nariz. Definitivamente como si nos hubiera dado el sol. Asimismo, aplicamos unos toques sutiles tanto en los párpados (simulando ser una sombra de ojos) como en los laterales de la frente.

El objetivo del 'island girl makeup' es que consigamos un resultado tan natural como brillante. Es por ello que, además de prestar mucha atención al momento colorete, también podemos hacer recurso de otros productos de maquillaje que aumentarán la sensación de playa. Como, por ejemplo, el iluminador, que lo aplicaremos tanto en la zona alta de los pómulos como en la nariz y en los párpados. Para finalizar los ojos, podemos utilizar un delineador marrón muy sutil para conseguir un foxy eye muy favorecedor para alargar la mirada. El último paso son los labios y la principal intención es conseguir una estética mordida. Es por ello que el mejor lip combo para esta ocasión es un lápiz de labios en tono nude y un gloss con color, como el favorito de las editoras de belleza: el Benetint, de Benefit. Es importante que, una vez aplicados ambos productos, lo difuminemos con la llaga de los dedos para que quede un tono más natural. Y para las que soñamos por tener pecas, la manera más fácil de falsearlas es con un lápiz de cejas.

Para las mujeres que odian maquillarse en verano, tienen la solución perfecta con la tendencia 'island girl makeup', que utiliza los productos esenciales para conseguir un resultado efecto buena cara.