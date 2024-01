Soy experta en belleza y estos 7 exfoliantes corporales son los que necesitas en tu neceser

Losexfoliantes corporales son un imprescindible que no puede faltar en nuestro neceser. Todos sabemos de la importancia de ser constantes con nuestra rutina facial de mañana y noche para hidratar y nutrir nuestro rostro. Sin embargo, hacerse con el exfoliante corporal más adecuado a tus necesidades es igual de relevante. Pues bien, las chicas que no están acostumbradas a utilizar este tipo de producto (o que quieren empezar a aprender sobre él) les interesará saber cómo utilizarlo y cada cuánto tiempo. Por una parte, tenemos las mujeres con la piel normal, que deben recurrir a él una vez por semana. Por otra parte, aquellas que tengan una piel grasa o mixta deberán de usarlo cada 5 o 6 días. En cambio, si tienen la piel sensible, es recomendable hacer recurso de él cada 10 o 12 días. Los exfoliantes corporales son perfectos para retirar y eliminar células madre que se acumulan en la piel para conseguir que luzca sana, brillante y suave. Se debe aplicar sobre la piel húmeda, masajear suavemente en movimientos circulares y retirar el producto con agua tibia o fría. En definitiva, es un producto beauty que todas debemos tener y confiar en él.

Hoy en día, muchas de nuestras marcas de cosmética favoritas tienen los exfoliantes corporales más recomendados por las expertas en belleza. Asimismo, tenemos a nuestra disposición los más especializados para solucionar diversas necesidades. Por ejemplo, el exfoliante 2% BHA Spot, de Paula's Choice, es el ideal para solucionar imperfecciones, antienvejecimiento y queratosis pilar. Asimismo, el Body Scrub, de Rituals, cuenta con sal de origen natural y combina una mezcla nutritiva de aceites y minerales marinos para tener una piel lisa. También, uno de los más recomendados por las gurús de la cosmética es el Bum Bum Body, de Sol de Janeiro, que nos promete rejuvenecer y refrescar nuestra piel con un olor de lo más fresco. Tanto el Shea Body, de The Body Shop, como el exfoliante de azúcar moreno, de Sephora Collection, son dos ítems (súper económicos) que todas debemos tener en el radar para liberar impurezas. De igual modo, el mítico exfoliante Crushed Cabernet, de Caudalíe, es el más adecuado para reducir irregularidades de la dermis y nutrirla, produciendo un efecto 'piel nueva' de inmediato. Finalmente, el Revitalizante Argan, de Fleurance Nature, está formulado con argán, el ingrediente natural que más ayuda a retirar las células muertas de la piel para dejarla renovada.

1. Exfoliante 2 % BHA Spot, de Paula's Choice (35 euros)

Exfoliante '2 % BHA Spot'. Paula's Choice

2. Exfoliante Body Scrub, de Rituals (rebajado a 12 euros)

Exfoliante 'Body Scrub'. Rituals

3. Exfoliante Shea Body, de The Body Shop (18 euros)

Exfoliante 'Shea Body'. The Body Shop

4. Exfoliante Bum Bum Body, de Río de Janeiro (45 euros)

Exfoliante 'Bum Bum Body'. Sol de Janeiro

5. Exfoliante de azúcar moreno, de Sephora Collection (17 euros)

Exfoliante de azúcar moreno. Sephora Collection

6. Exfoliante Crushed Cabernet, de Caudalíe (30 euros)

Exfoliante 'Crushed Cabernet' Caudalíe

7. Exfoliante Revitalizante Argan, de Fleurance Nature (10 euros)

Exfoliante 'Revitalizante Argan'. Fleurence Nature

Los exfoliantes corporales son un must have que debemos utilizar según las características (y necesidades) de nuestra piel. En definitiva, es el producto estrella para dejar nuestra dermis suave, lista y renovada.