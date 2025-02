Si te han prometido que tus poros desaparecerán, te han mentido

Aceptar nuestra piel tal y como es no significa renunciar a mejorarla. La textura cutánea, los poros visibles o la falta de uniformidad forman parte de la realidad de cualquier piel sana. Sin embargo, la cosmética y la ciencia nos ofrecen herramientas para perfeccionar su apariencia sin caer en expectativas irreales. Si alguna vez has sentido frustración por el tamaño de tus poros o has buscado remedios para hacerlos desaparecer, es momento de cambiar la perspectiva: no se trata de borrarlos, sino de conocer las mejores estrategias para que luzcan más finos y tu piel más equilibrada. Con la ayuda de algunas de las mejores expertas en dermocosmética, te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir una piel visiblemente más lisa y uniforme. ¿Por qué parece que los poros cambian de tamaño? Lo primero que debemos entender es que los poros no son puertas que se abren y se cierran a nuestro antojo. 'No son músculos', explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. 'Su tamaño es genéticamente determinado, pero su apariencia puede verse afectada por diferentes factores'. Y es aquí donde entran en juego el exceso de sebo, las células muertas y las impurezas, que pueden hacer que los poros parezcan mucho más visibles. 'Cuanta más suciedad y grasa se acumule, mayor sensación de poro dilatado', añade Estefanía Nieto, directora de dermocosmética de Medik8. El envejecimiento también juega un papel clave. 'Con los años, la piel pierde colágeno y elasticidad, lo que hace que los poros se vean más marcados', comenta Lara González, cosmetóloga de Byoode. Y si sumamos la exposición al sol sin protección y el tabaco, el problema se agrava aún más. 'El daño solar afecta la estructura de la piel y aumenta la visibilidad de los poros', añade la última experta.

Minimizar no es eliminar. Si bien no podemos reducir su tamaño, sí podemos disimularlos con productos cosméticos que ayuden a suavizar la piel. Las prebases de maquillaje, por ejemplo, crean una película sobre la piel que da un efecto difuminador. 'Son un recurso inmediato para conseguir un acabado uniforme', explica Raquel González. Sin embargo, no todas son iguales y hay que tener cuidado con las siliconas oclusivas, que pueden obstruir los poros y provocar brotes de acné. En su lugar, mejor optar por opciones con glicerina o ingredientes no comedogénicos.

No makeup instant blur priming moisturizer, de Perricone md (56 euros)

No makeup instant blur priming moisturizer Perricone MD

Esta prebase hidratante minimiza el aspecto de los poros y suaviza la piel sin obstruirla.

Los mejores trucos para minimizar el aspecto de los poros

Una de las claves más importantes para que los poros no se vean obstruidos es una rutina de limpieza eficaz y ahí es cuando entra en juego la doble limpieza. 'Por la mañana basta con un limpiador suave, pero por la noche es fundamental la doble limpieza', recomienda Lara González. 'Primero, un limpiador en aceite para disolver impurezas y maquillaje. Luego, un limpiador acuoso para eliminar residuos de suciedad y contaminación'.

Pack doble limpieza facial, de Byoode (68 euros)

Pack-rutina de doble limpieza facial Byoode

Combina un limpiador en balsámo (Metamorphosis of narcissus) y otro en gel (Super green poem) con ingredientes como té verde y ácido fítico.

Prueba a incorpora activos cosméticos en tu rutina de cosmética. Estos productos contienen algunos de los ingredientes más eficaces a la hora de mejorar la apariencia de los poros.

Face finishing & firming toner, de Perricone md (48 euros)

Face finishing & firming toner Perricone MD

Con Dmae, que contribuye a conseguir un efecto tensor y seborregulador.

Pm active12 serum, de Ambari (122 euros)

Pm active12 serum Ambari

Formulado con ácido glicólico, que exfolia, mejora la luminosidad y la textura de la piel.

Blemish control pads, de Medik8 (42 euros)

Blemish control pads Medik8

Contiene un 2% de ácido salicílico que penetra los poros de manera sutil y elimina el exceso de grasa.

Midnight renewal, de Omorovicza (170 euros)

Midnight renewal Omorovicza

Con retinoides, en particular, retinal, que acelera la renovación celular y afina la textura cutánea.

Por último, aunque los exfoliantes físicos han quedado en segundo plano, algunos productos combinan exfoliación química y mecánica para mejorar la textura de la piel. 'Si se usan con suavidad una o dos veces por semana, pueden ofrecer resultados muy eficaces', concluye Lara González. Y bien, más allá de las promesas imposibles, la clave está en el cuidado constante. La limpieza, la protección solar y los activos cosméticos adecuados pueden marcar la diferencia y ayudarte a conseguir una piel más lisa y uniforme. Porque, aunque los poros no desaparezcan, hay formas inteligentes de hacer que se vean mucho mejor.