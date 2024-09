Doble limpieza: el paso imprescindible que tu piel necesita después del verano

Es acabar el verano y sentir que nuestra piel necesita una dosis extra de mimos, después de varios meses expuestas al sol más de lo que deberíamos, nuestra piel nos pasa factura, por eso ahora es el momento perfecto para incluir la doble limpieza en tu rutina diaria. Esta tendencia cosmética viene de Corea donde se toman muy en serio el cuidado de la piel, primero nos impresionaron con sus rutinas cosméticas de más de 10 pasos y ahora la doble limpieza ha llegado a nuestras vidas para quedarse, o eso esperamos. Ya seas nueva en el mundo de la cosmética o una beauty freak como nosotras, la doble limpieza tiene un montón de beneficios que una vez la pruebes no podrás vivir sin ella.

Como su nombre sugiere la doble limpieza no es ni más menos que realizar una limpieza profunda de la piel compuesta por dos pasos, una primera limpieza y una segunda limpieza. Es importante no confundir la doble limpieza con limpiar la piel dos veces con el mismo limpiador como más adelante te vamos a explicar para que puedas beneficiarte de todo lo que puede hacer la doble limpieza por tu piel necesitarás usar dos tipos de limpiadores diferentes. Si ya te estás agobiando con el hecho de alargar tu rutina por las mañanas, tranquila, te traemos buenas noticias, con que la añadas a tu rutina de cosmética nocturna es suficiente. Y si aún no te hemos convencido para que incluyas la doble limpieza en tu rutina después del verano, estos beneficios lo harán:

¿Qué pasa si hago doble limpieza?

Estos son algunos de los beneficios que podrás ver en tu piel una vez empieces a incorporar la doble limpieza en tu rutina cosmética.

Mejora la absorción de cosméticos posteriores: Al limpiar profundamente, permite que los sérums y cremas se absorban mejor, potenciando su eficacia.

Al limpiar profundamente, permite que los sérums y cremas se absorban mejor, potenciando su eficacia. Equilibra la barrera cutánea: La limpieza en dos pasos ayuda a evitar el desbalance en la producción de grasa, manteniendo la piel hidratada sin resecarla.

La limpieza en dos pasos ayuda a evitar el desbalance en la producción de grasa, manteniendo la piel hidratada sin resecarla. Reduce brotes y congestión: Al eliminar impurezas acumuladas y limpiar los poros en profundidad, disminuye la probabilidad de brotes y puntos negros.

Al eliminar impurezas acumuladas y limpiar los poros en profundidad, disminuye la probabilidad de brotes y puntos negros. Aumenta la luminosidad: Una piel limpia y libre de residuos muestra una apariencia más luminosa y radiante.

Ahora que ya sabes todo lo que la doble limpieza puede hacer por tu piel, estos son los 10 mejores limpiadores con los que darle a tu piel ese cuidado extra que tanto necesita sobre todo después del verano.

Limpiadores para usar como primer paso en una doble limpieza

En este primer paso utilizaremos limpiadores a base de aceite, gelatina o bálsamos, estos son perfectos para eliminar efectivamente los residuos de maquillaje y crema solar, no te preocupes si tienes la piel grasa, este tipo de limpiadores también so aptos para ti mientras los combines con un segundo limpiador.

Gelatina limpiadora, de Quinque skincare (40 euros)

Gelatina limpiadora Quinque

Una textura innovadora que limpia a fondo sin resecar.

Aceite desmaquillante Vinoclean, de Caudalie (10,99 euros)

Aceite limpiador vinoclean Caudalie

Su fórmula natural elimina todo rastro de maquillaje mientras cuida la piel.

Bálsamo limpiador Take the day off, de Clinique (17,50 euros)

Bálsamo limpiador take the day off Clinique

Un clásico que derrite el maquillaje más resistente con facilidad.

Aceite micellar limpiador Sensibio, de Bioderma (19,25 euros)

Aceite micellar desmaquillante sensibio Bioderma

Ideal si tienes la piel sensible, limpia sin irritar ni dejar residuos grasos.

Aceite limpiador Abeille royale, de Guerlain (rebajado a 38,95 euros en Druni)

Aceite limpiador Abeille royale Guerlain

La opción más lujosa para limpiar y revitalizar en un solo producto.

Limpiadores para usar como segundo paso en una doble limpieza

Para continuar con el segundo paso de la doble limpieza optaremos por limpiadores en formato gel, crema o espuma, estos son ideales para acabar con el exceso de sebo, sudor y contaminación que se acumula en la piel a lo largo de todo el día.

Gel limpiador espumoso, de Cerave (8,95 euros)

Gel limpiador espumoso Cerave

Ideal para pieles mixtas, equilibra la producción de sebo sin resecar.

Squalane cleanser, de The Ordinary (10,90 euros)

Squalane cleanser The Ordinary

Hidrata mientras limpia suavemente, perfecto para pieles secas.

Superfood cleanser, de Youth to the people (37,99 euros)

Superfood cleanser Youth to the people

Lleno de antioxidantes, revitaliza y le devuelve ese 'efecto buena cara' a la piel.

Truth juice daily cleanser, de Ole henriksen (30,99 euros)

Truth juice daily cleanser Ole Henriksen

Una explosión de frescura con vitamina c para iluminar al instante.

Ceramide purifying cream cleanser, de Elizabeth arden (32 euros)

Ceramide purifying cream cleanser Elizabeth Arden

Hidrata y purifica, una apuesta segura para pieles secas o maduras.

Ahora que ya sabes lo que la doble limpieza puede hacer por tu piel y cuáles son algunos de los mejores limpiadores para llevarla a cabo no tienes excusas para no incluir este paso en tu rutina cosmética nocturna y devolverle a tu piel la vitalidad que se merece después del verano.