Esto es lo que pasa si usas la misma toalla para la cara y el cuerpo, según una farmacéutica

¿Cuántas veces has salido de la ducha y, en un gesto automático, has usado la misma toalla para secarte de pies a cabeza? Si la respuesta es siempre, tenemos noticias para ti: este pequeño hábito podría estar saboteando tu piel más de lo que imaginas. Aunque pueda parecer un atajo práctico (y ecológico), la realidad es que limpiarte la cara con la misma toalla que usas para tu cuerpo o las manos no es la mejor idea cuando se trata de higiene y salud cutánea. Para entender por qué, hemos hablado con la farmacéutica Belén Acero, experta en dermofarmacia, quien nos explica el impacto de este gesto en la piel y cómo hacer un simple cambio en tu rutina puede marcar la diferencia.

Si alguna vez has tenido un brote de acné sin razón aparente o tu piel ha amanecido más reactiva de lo normal, es posible que tu toalla tenga algo que ver. Según esta farmacéutica, utilizar la misma para el cuerpo y la cara facilita la transferencia de bacterias, células muertas y sebo entre distintas zonas, lo que puede provocar irritaciones, infecciones o incluso agravar afecciones como la psoriasis o el eczema. "Las zonas del cuerpo, especialmente los pies o el ombligo, pueden albergar bacterias como staphylococcus y streptococcus, que a menudo están relacionadas con infecciones cutáneas", explica la experta. "Si después usas esa misma toalla en el rostro, estás llevando todos esos microorganismos a una de las áreas más delicadas de tu piel". Y no solo eso: un estudio publicado en la National Library of Medicine reveló que en el ombligo pueden habitar más de 2.300 especies de bacterias. Así que, si aún pensabas que secarte con la misma toalla no era gran cosa… piénsalo dos veces.

¿Cada cuánto debes lavar la toalla?

Otro factor a tener muy en cuenta y con el que todas las expertas en belleza están de acuerdo es la frecuencia en la que deberías cambiar la toalla que usas para limpiarte la cara. Si eres de las que cambia de toalla una vez a la semana o, peor aún, cuando te acuerdas, tenemos otra mala noticia. "Lo ideal es cambiar la toalla cada tres días", recomienda la experta. "Las toallas absorben mucha humedad y pueden convertirse en un caldo de cultivo para las bacterias si no se secan bien entre usos". Y aunque el material puede parecer un detalle menor, elegir una buena toalla también es clave. "El algodón y el bambú son las mejores opciones, ya que son transpirables y respetuosos con la piel. Además, en lugar de frotar la piel al secarte, lo ideal es dar pequeños toques para evitar irritaciones".

Las mejores toallas de cara para cuidar tu piel

Si después de leer esto ya estás pensando en renovar tu colección de toallas, aquí te dejamos algunas opciones recomendadas para cuidar tu piel como se merece.

Dual action cotton cleansing cloths, de Espa (disponibles en Lookfantastic por 17,59 euros)

Dual action cotton cleansing cloths Espa

Un set de tres paños de algodón ideales para una limpieza suave pero eficaz del rostro. Perfectos para quienes buscan un extra de suavidad en su rutina.

Toalla de bambú antibacterial, de Kaizen (24,95 euros)

Toalla de bambú antibacterial Kaizen

Hecha con bambú, este tejido es naturalmente antibacteriano y ultraabsorbente, ideal para evitar la proliferación de bacterias en la piel.

Toallas de muselina, de Eve lom (disponibles en Lookfantastic por 25,95 euros)

Toallas de muselina Eve lom

Un clásico entre beauty freaks. Estas muselinas de algodón son perfectas para limpiar y exfoliar suavemente el rostro, asegurando una piel radiante y libre de impurezas.

Si creías que prestar atención a qué toalla usas era un capricho innecesario, Belén Acero tiene un mensaje claro que compartimos 100%, un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la salud de tu piel sobre todo si tienes la piel sensible o eres propensa a que te salgan más granitos de la cuenta. "Cuidar la piel no requiere grandes sacrificios, pero sí prestar atención a estos detalles. Separar la toalla de la cara y la del cuerpo es un cambio sencillo con un gran impacto en la prevención de problemas cutáneos". Además, este hábito debería convertirse en parte de tu rutina de autocuidado. "Secarte la piel con suavidad y aplicar la crema hidratante cuando aún está ligeramente húmeda es el truco definitivo para potenciar la absorción de los activos", explica la experta.

Así que ya lo sabes, si hay un cambio fácil y efectivo que puedes hacer hoy mismo para darle a tu piel ese extra glow que se merece, es este.