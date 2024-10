Si la base de maquillaje te saca poros es por esto

Tenemos claro que para que cualquier base de maquillaje multiplique su eficacia y quede bonita, debemos llevar a cabo una buena rutina de cuidado facial. No es ningún secreto que si ponemos tónico (después de la limpieza), seguido del sérum y una buena hidratante, la piel está más que preparada para recibir los productos posteriores, como es la base de maquillaje. El acabado queda unificado, más cubriente, resplandeciente y sin parches. Si, además, usamos un buen primer, esto minimizará los poros y dejará un rostro suave y visiblemente relleno. Sin embargo, ¿qué sucede si aunque hagamos todas estas cosas, vemos que con nuestro maquillaje se marcan los poros más de lo habitual?

Que el maquillaje marque los poros viene condicionado por muchos factores, como el uso incorrecto de los productos, utilizar productos que no son específicos para nuestro tipo de piel, no tener la piel lo suficientemente hidratada antes de aplicar el maquillaje o la incompatibilidad entre los productos. Hoy nos vamos a centrar en este último factor. ¿Qué significa eso de la compatibilidad entre productos?

¿Son compatibles tus productos de maquillaje?

6 sprays de protección solar súper fáciles de reaplicar sobre el maquillaje para llevar en el bolso @paulaordovas

Una vez terminada nuestra 'skin care', los tres productos clave para dejar una piel perfecta son el primer, la base de maquillaje y el corrector. Después de esto, ya podemos usar los polvos traslúcidos, el bronceador, el colorete, etc. Estos tres productos tienen una base de ingredientes que muchas veces no tenemos en cuenta, pero son lo que hacen que la fórmula funcione en nuestra piel. La creadora de contenido, Emma Duarte, lo explica en este vídeo de su perfil de Instagram.

Duarte explica en el vídeo que la primera vez que usó esa base de maquillaje le encantó, pero que al día siguiente se la volvió a poner y el resultado no le gustó para nada. ¿Cómo es posible? La creadora de contenido explica que no sabía que esa base de maquillaje tenía silicona y el primer que utilizó para esa base, el primer día, también tenía esos ingredientes por casualidad. Por eso el resultado le gustó tanto. Sin embargo, al día siguiente utilizó una combinación de productos diferentes (sin silicona) con la misma base de maquillaje y por eso el resultado no quedó bien.

Los productos de maquillaje con silicona (como 'primers' y bases) crean una capa suave y uniforme en la piel. Las siliconas son conocidas por rellenar pequeños poros y líneas de expresión, dejando una textura más lisa que ayuda a que el maquillaje se adhiera de manera más uniforme. Esto hace que los productos a base de silicona generalmente se complementen bien entre sí, logrando un acabado más duradero y uniforme. Por otro lado, cuando se usa un primer sin silicona con una base que sí contiene silicona, puede suceder que haya falta de adherencia, ya que las siliconas tienden a comportarse mejor con otras siliconas, textura desigual, puesto que la base puede acumularse en zonas más secas o porosas de la piel; por último, también puede condicionar en la duración del producto, moviéndose o desgastándose más rápido.

¿Pasa lo mismo con el corrector?

Los bronceadores en crema son un imprescindible de maquillaje y te enseñamos los 7 mejores del mercado Maybellline

Por eso, cuando una base y un primer tienen ingredientes similares, tienden a trabajar en conjunto para lograr un acabado mejor y más duradero. ¿Pasa lo mismo con el corrector? No necesariamente. Y es que si bien el primer lo utilizamos por toda la cara, a modo de prebase selladora antes de la base, el corrector solo lo ponemos en zonas concretas o imperfecciones sueltas de la piel. El corrector no se extiende por todo el rostro, sino en áreas específicas. Si tu corrector no tiene silicona y tu base sí, no debería afectar el resultado final. Sin embargo, en general, es importante que los productos sean compatibles en base (a base de agua o de aceite), así como en otro tipo de componentes como la silicona. De este modo, nos aseguramos de que los productos multipliquen la eficacia entre sí.

Hay que leer los ingredientes de los productos

Da pereza, lo sabemos, pero tardamos solo un par de minutos en leer los ingredientes del producto que nos vamos a poner en la cara y, a cambio, nuestra piel no lo va a agradecer, luciendo suave, luminosa y perfecta durante todo el día. Además, el producto nos va a cundir mucho más, porque no necesitaremos tanta cantidad para cubrir nuestra cara. ¿Qué son 2 minutos a cambio de meses y meses con una cara perfecta?

Para saber si un producto lleva silicona, suelen aparecer estos conceptos en la etiqueta: trimethylsiloxysilicate, dimethicone, cyclopentasiloxane o cyclohexasiloxane, entre otros. Por su parte, para indicar que la base del producto en acuosa, pondrá 'water'.