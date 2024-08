Ni ácido hialurónico ni retinol: el ingrediente mágico que sirve para todo, es el que menos esperas

El acné, la rosácea, o la dermatitis seborreica, son algunas de las afecciones faciales más comunes. Hay preocupaciones de la piel muy dispares y la solución puede ser más fácil de lo que imaginamos. No hablamos de ácido salicílico, ni de retinol. Tampoco de la vitamina C. Hablamos de las bacterias. Sí, has leído bien. Y es que no todas las bacterias son malas y vamos a jugar con ellas, a nuestro favor, para contrarrestar los problemas de nuestra piel. Aquí entran en juego los probióticos.

"Los probióticos son un conjunto de bacterias vivas que trabajan la piel contrarrestando la actividad de otras bacterias negativas. Ese equilibrio entre esta actividad viva es lo que consigue que la piel no sufra ciertas patologías", explica Lara González, cosmetóloga y directora técnica de Byoode. Y es que muchas de las preocupaciones de la piel vienen de un desequilibrio en la flora cutánea. Como siempre, el estrés, la contaminación, la alimentación, así como nuestros hábitos de vida, condicionan nuestra piel y pueden alterar su microbiota.

¿Para qué sirven los probióticos?

Todo sobre el acné adulto Eucerin

"Los probióticos son perfectos para equilibrar la piel a todos los niveles: hidratación, uniformidad del tono, evitar imperfecciones, tratar la sensibilidad, etc.", sostiene Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Y es que la piel cambia, no solo estacionalmente, también con el paso de los años. También es el espejo en el que se reflejan algunas de nuestras fluctuaciones hormonales. A todas nos ha pasado que nos salen granitos cuando nos va a bajar la regla, ¿verdad?

Nopal & Kombucha Metaphor. Tónico-Esencia Facial Antioxidante, de Byoode. Byoode

Para problemas de acné

El acné debe ser tratado con los productos adecuados Gtres

Estos microorganismos vivos, cuando se consumen o se aplican tópicamente, pueden influir positivamente en la microbiota cutánea y en la respuesta inmune de la piel. De hecho, los probióticos pueden ser útiles, por ejemplo, en una piel con acné, ya que, como asegura Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, "pueden rebajar los procesos inflamatorios al reducirse los focos infecciosos por ese equilibrio entre bacterias buenas y malas". También en los casos de exceso de grasa o de deshidratación de la piel. ¿Y cómo podemos incluir estas 'bacterias buenas' en nuestra rutina de cuidado facial?

Clean Correction Smoothing Restorative Serum, de Perricone MD. Perricone MD.

Cosméticos con probióticos

"Es muy común encontrar los probióticos en cremas o sérums que abogan por una microbiota equilibrada para mejorar la hidratación de la piel y el balance cutáneo a todos los niveles, evitando rojeces, procesos inflamatorios, etc.", sentencia Estefanía Nieto.