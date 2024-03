¿Perjudica el estrés a nuestra piel? La respuesta es 'sí'

La salud de nuestra piel y, en consecuencia, su estética depende directamente de nuestro estado de ánimo. En muchas ocasiones, las épocas de estrés y agobio perjudican nuestra dermis con la aparición de imperfecciones y acné, dos problemáticas dermatológicas que a veces son dificultosas su correspondiente desaparición o reducción. Para entender mejor qué relación existe entre nuestros sentimientos del momento y nuestra piel hemos hablado con María Garayar, dermatóloga especializada en acné y rosácea. "Mucha gente no sabe que la piel y el cerebro se desarrollan en el feto desde la misma capa llamada ectodermo. Por eso es de esperar y lógico que cerebro y piel estén interconectados", nos explica la experta. Es por ello que cuando sufrimos momentos de estrés sube la hormona del cortisol y produce un aumento de las hormonas conocidas como andrógenos. Estas, al unirse con los receptores de la piel puede traducirse en brotes de acné. Tal y como informa la doctora Garayar, no es de extrañar que aquellas personas que tienen tendencia a tener dermatitis atópica o psoriasis también tengan más brotes o descontrol de su enfermedad en las épocas de mayor estrés. A esto se le añade que en un nivel de estrés elevado, manteniendo el tiempo, se de lugar a un envejecimiento prematuro, ya que puede afectar a la producción de colágeno y elastina, produciéndose así más flacidez y arrugas.

Cuando estamos viendo que nuestro estado de ánimo está perjudicando a nuestra piel, el principal objetivo es intentar averiguar cómo solucionarlo. Muchas de nosotras optamos por intensificar una mejor rutina facial tanto matutina como nocturna y asegurándonos de que todos los productos cosméticos que utilizamos son ricos en ingredientes esenciales para la desaparición de imperfecciones, como el ácido salicílico. Pero, ¿es correcto o debemos hacer recurso de otro método? "A veces, es inevitable controlarlo, pero llevar una rutina lo más estable posible en todos los ámbitos es lo más eficaz: nutrición, deporte, descanso o cosmética pueden ayudarnos a minimizar las consecuencias del estrés. Y cuando necesitamos una ayuda extra, existen algunos nutricosméticos que nos pueden ayudar desde dentro", declara la dermatóloga María Garayar. La experta ha analizado dos sucesos que ocurren durante el estrés. En primer lugar, solemos dejar de aplicarnos cremas hidratantes que vienen bien a nuestro rostro por falta de tiempo. No obstante, en segundo lugar, durante este periodo, la piel suele volverse más grasa por ese aumento de producción de andrógenos. Por lo que muchos de los productos que anteriormente nos funcionaban, puede ser que ya no sean tan eficaces a nuestras necesidades. La especialista nos recomienda hacerse con todos aquellos productos con principios activos antiinflamatorios y seborreguladores, como el ácido azelaico. Y si todavía no sabes por cuál decidirte, uno de los productos que hemos descubierto que tiene todas estas funciones es la crema multifunción de GH Gema Herrerias.

Crema multifunción, de GH GEMA HERRERIAS

Crema multifunción. GH GEMA HERRERIAS

En definitiva, debemos cuidar intensamente nuestra piel cuando sufrimos estrés con productos beauty que sean ricos en ácido salicílico o azelaico.