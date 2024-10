El maquillaje más fácil y rápido para el mejor disfraz de Halloween de última hora

Se acerca Halloween y eso significa que ya estamos buscando los mejores disfraces. Sin embargo, no hay disfraz que se precie para la víspera del Día de Todos los Santos si no viene acompañado de un buen maquillaje de Halloween. Y es que si no quieres sucumbir al típico disfraz de tienda, sabes que con un vestido negro y unas botas puedes conseguirlo a la perfección porque el maquillaje es el que va a marcar la diferencia. Desde hace un mes, las redes sociales se han llenado de vídeos con maquillajes elaborados y de lo más profesionales que pueden llegar a resultar abrumadores. La buena noticia es que hemos encontrado dos formas de conseguir un look para la noche de Halloween, de última hora, que va a impactar a todo el mundo y el resultado queda espectacular. Sólo vamos a necesitar una araña pequeña de goma y unas medias de rejilla.

¿No pensabas disfrazarte para Halloween este año, pero alguien te ha invitado a una fiesta a última hora? Pues presta atención porque este es el disfraz más barato, rápido de hacer y espectacular porque se puede hacer con cosas que ya tienes en casa. Lo primero que vas a hacer es ir al sótano, a la caja de los juguetes que tenías de pequeña y coger la típica araña de goma para dar sustos. Si no la tienes, baja a la tienda más cercana porque por 2 euros, máximo, la puedes comprar. Por otro lado, ve al cajón de las medias y coge unas de rejilla.

Maquillaje para disfraz de araña

Para este disfraz de araña, después de aplicar la base de maquillaje habitual en la cara, cogeremos la araña de goma y la pondremos sobre la piel de la cara. Con una brocha y sombra negra, iremos pintando por encima de la araña hasta dejar la imagen grabada en la piel. Vamos a hacerlo desde la mandíbula de la parte derecha de la cara, hasta la frente de la parte contraria, así parece un rastro que va dejando este insecto por toda tu cara. En el vídeo se puede ver a la perfección cómo de espectacular queda este efecto.

Después, solo tendrás que coger un vestido negro, ponerte las medias de rejilla y cardarte un poco el pelo con un extra de laca.

Disfraz de sirena diabólica

Sabemos que en la noche de Halloween suele predominar el color negro, pero si a ti te gustan los colores llamativos, no tienes que prescindir de ellos. De hecho, vamos a inventarnos un disfraz de sirena diabólica espectacular. Saca la paleta de sombras, una brocha y las medias de rejilla. Si tienes un vestido de lentejuelas, sácalo. Cogemos las medias de rejilla y metemos la cabeza dentro, de modo que la rejilla cubra toda la piel de la cara. Vamos a utilizar el tejido de las medias para pintar encima y que sirva de molde para crear las escamas. Como se puede ver en el vídeo, los tonos verdes y rosas son los que mejor quedan para conseguir un efecto natural. Solo tendrás que coger las sombras de los colores que te gusten e ir dando toques con la brocha por toda la cara. Si el pigmento de la paleta tiene efecto iluminador o con purpurina, mejor. Cuando quitemos la media se habrá quedado todo marcado y sienta espectacular. Ponte el vestido de lentejuelas para simular las escamas del cuerpo y carda el pelo con un poco de laca. ¡A triunfar!