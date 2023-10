Los mejores disfraces de chico y chica para Halloween

¿Aun sin disfraz para Halloween? Si eres de los que dejas todo para el último momento, no te preocupes. Esta es tu guía para saber qué disfraces serán tendencia en la fiesta más terrorífica del año.

Aun quedan dos semanas para la celebración de Halloween, que este año se celebra la noche del martes 31 de octubre. Por lo que, en este sentido, internet se vuelve un gran aliado para la búsqueda de los disfraces más originales. Pues aun hay tiempo suficiente para recibir los paquetes.

¿Qué tendencias habrá este año en Halloween? Pues bien, los disfraces más puestos cada año siempre están relacionados con el estreno de alguna película o serie que haya tenido gran impacto ese año. Por ello, otros años arrasaron disfraces de los atracadores de 'La casa de papel' o de los guardias de seguridad de 'El juego del calamar'.

Sin embargo, ¿qué disfraces se podrán ver este año? Además de los típicos que nunca fallan, será posible que algunos decidan disfrazarse de Barbie y Ken o de Super Mario y Luigi en su versión más siniestra o tal vez del protagonista de 'Oppenheimer'. Otro disfraz que no faltará este año será el de Saw debido al reciente estreno de la película 'Saw X'.

Un fotograma de "Barbie" Warner

Otra buena manera de averiguar qué disfraces podrán ser tendencia este Halloween 2023 es revisar la Comic Con de Nueva York. Una gran convención que se celebra desde 2006 en octubre en la que las personas asisten con su mejor disfraz.

El rosa de Barbie se filtra entre los superhéroes de la Comic Con de Nueva York Ángel Colmenares EFE

Algunos de los disfraces que más han llamado la atención este año han sido los grupales. Pues muchos se han disfrazado de personajes de Marvel mientras otros han optado por 'Chucky', un clásico que nunca falla.

Shein, Aliexpress, TEMU y Miravia pueden ser una buena opción de consulta si tienes dudas y no sabes qué disfraz comprar. Por lo general, sus envíos tardan en llegar entre 10 y 12 días, dependiendo de la tienda. En estas tiendas online podrás encontrar disfraces originales con multitud de accesorios además de otros más típicos como brujas, fantasmas o algún personaje de películas de miedo.

En estas webs online encontrarás máscaras, caretas y accesorios que no verás en ningún otro sitio. Por lo que es la mejor manera si deseas tener un disfraz más original que el resto.