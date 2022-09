Este es el corte bob (más tendencia) con el que Marta Lozano se ha despedido de su larguísima melena y que tú también vas a pedir en la peluquería

Por algo Marta Lozano es una de las influencers con más estilo y belleza de nuestro país. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar como ya hizo en su boda de ensueño hace unos meses. Pero esta bien no ha roto Instagram con uno de sus looks, si no con el cambio radical que se ha hecho: de su larguísima (y envidiada) melena al corte bob más tendencia. Y es que Marta Lozano se ha puesto en manos de los expertos de Llongueras para hacerse el corte de pelo más tendencia de este otoño 2022, el clavicut.

Marta Lozano ha salido por completo de su zona de confort al pasar de su envidiada melena XL al corte clavicut. Y es que la influencer se ha cortado, nada más y nada menos, que una coleta de 40 centímetros para dejar una melena midi de lo más favorecedora. A fin de conseguir más movimiento en el corte, el equipo de Llongueras ha realizado algún degradado dejando el cabello con unas capas muy ligeras exclusivamente en la zona de atrás. En la parte delantera, sin embargo, se ha mantenido la sensación de cabello más entero para facilitar el posterior peinado y así favorecer las facciones de la Marta Lozano. El corte se ha hecho con una técnica exclusiva de la marca. Sin duda, es un corte de pelo perfecto para las melenas largas o incluso para esas que ya tienen un corte midi pero que quieren darle un giro a su cabello.

El nuevo corte de pelo de Marta Lozano, el llamado clavicut, un bob de longitud intermedia, se posiciona como uno de los estilos más deseados de este otoño. “La melena midi está súper de moda. Hoy en día se ve mucho en las pasarelas, algo que han seguido también todas las celebrities. Además de ser un corte de pelo muy favorecedor dependiendo de la silueta que tengas y el tipo de rostro, dulcifica mucho las facciones y le da un toque mucho más aniñado”, explica Raquel da Conceiçao, directora del equipo creativo de Llongueras. ¿Nos vamos a la peluquería para copiar a Marta Lozano? ¡Vamos a ello!