Marta Sánchez revoluciona Instagram con el cambio de look con flequillo perfecto para las mujeres de 40 y 50 años

Mientras todas las celebrities están a apostando por el corte bob para empezar el otoño y cortar su melena radicalmente, Marta Sánchez ha optado por un corte más mesurado, manteniendo su melena pero dándole mucho movimiento. El corte shag se mantiene como uno de los cortes más demandados en salones también esta temporada. Y no es de extrañar, dada la gran cantidad de celebrities que han optado por este estilismo, que mezcla varias décadas, y que tanto les favorece. Este tipo de corte se adapta a todos los largos del pelo, desde melenitas hasta a los cabellos más largos, en función de los gustos y tipos de cabello y a Marta Sánchez no le puede sentar mejor con ese flequillo cortina abierto que resalta aún más sus facciones. Ahora sí, ya está preparada para empezar el otoño 2023 como Sara Carbonero o Vicky Martín Berrocal que también han cambiado radicalmente su imagen.

Porque Marta Sánchez siempre sigue las tendencias, no solo de moda, también de belleza y ahora con este nuevo look ha vuelto directa a los años 70. Si te aburren los cortes de pelo planos y sin movimiento, pásate al corte capeado de moda, que regresa desde los años 70 con una versión actualizada con mucho rollo. Así te lo demuestran estos cortes de pelo shaggy para mujer que están de moda este 2023 y que no paramos de ver en redes sociales y ahora en la cantante. Y para ello ha confiado en Salón Cheska.

"Nueva temporada perfecta para dar la bienvenida a un corte shag, un corte con flequillo y capas que llena de movimiento y rollazo la melena maravillosa de Marta". ¿Quién se apunta a copiar la nueva melena de Marta Sánchez?