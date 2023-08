Marta Sánchez despunta con un bañador negro de efecto tipazo para terminar a sus vacaciones de verano

De todos los bikinis y bañadores que hemos podido ver en redes sociales este verano, el bañador de Marta Sánchez es, sin lugar a dudas, uno de los más elegantes. La cantante está pasando unos días en alta mar con amigos, y es que, este agosto no ha dejado de enseñarnos looks de lo más en tendencia en sus redes sociales, como esta falda blanca que Marta Sánchez lucía durante sus vacaciones con una camisa blanca con el logotipo de Chanel en negro y unas sandalias negras a juego, la cantante volvía a conquistarnos con otro look que no ha dejado indiferente a nadie, se trata de un vestido midi que Marta Sánchez lucía junto con unas sandalias de tacón sensato en 'animal print', un estampado que está muy en tendencia y que todas las influencers lo llevan, como estas sandalias de Carmen Gimeno que combinó con un 'total look' azul de Zara. Este fin de semana Marta Sánchez volvía a conquistar las redes con un bañador muy atemporal, clásico y elegante en negro con una franja blanca, una pieza de baño que es un fondo de armario y que, pese a que pasen los años, seguirá siendo una prenda muy recurrente y volveremos a usarlo sin descanso. Se trata de un modelo muy ceñido que, al ser en escote de pico, realza la figura y crea un efecto tipazo que todas buscamos a la hora de escoger un buen bañador que nos acompañe durante estos meses de verano.

Los bañadores son una opción perfecta si queremos ir cómodas a la playa o a la piscina y es que, dada su elegancia, también podemos usarlos a modo de body, como por ejemplo este bañador que Pilar Rubio mostraba en el día de ayer en sus redes sociales, un modelo muy elegante de cuello halter que podemos combinar con prendas de nuestro armario y crear looks muy icónicos y perfectos para alagar la tarde de playa en el chiringuito de moda de las playas de nuestro país. Pilar Rubio lo combinaba con un kimono del mismo tejido del bañador, un outfit perfecto si no queremos pasar la tarde en el restaurante frente al mar. Rocío Osorno no se ha querido quedar atrás la esta tendencia de usar el bikini o bañador como si fuese un top y hace unas semanas nos conquistaba con un bikini de crochet que combinaba con unos pantalones de pinza negros, una opción perfecta que decidió usar para pasar la noche con amigas en Ibiza. Estos son algunos de los bikinis o bañadores elegantes y en colores neutros que nuestras influencers de moda han llevado este verano, pero no los únicos, pues María Fernández-Rubíes posaba en redes sociales con un espectacular bañador que sigue la tendencia 'barbiecore' o María Pombo, con un bikini en tonos flúor de triángulos, un modelo que favorece a todo tipo de cuerpos. Sin duda, Marta Sánchez nos ha enamorado con este bañador tan elegante y discreto que, si quisiera, podría combinar con una falda midi a modo pareo o un short, creando un look perfecto para terminar el día de cena con amigos. Se trata de un bañador de efecto tipazo que debe ser un imprescindible en nuestro armario cada verano.

Bañador canalé gabón, de Guillermina Baeza (108,50€)

Aunque tengamos un sinfín de bikinis y bañadores en tendencia, este tan atemporal es un imprescindible en nuestro armario cada verano.