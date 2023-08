Marta Sánchez ya ha estrenado los jeans acampanados y anchos que las mujeres 50 + no se quitarán en septiembre

¿Los jeans perfectos para las mujeres bajitas? Nosotras lo tenemos claro. Bueno nosotras y Marta Sánchezque tiene la guía perfecta para llevar vaqueros. Si el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros de campana son los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas. Aunque, obviamente, también a las más altas. Por algo es uno de los favoritos también de Victoria Federica o Carmen Lomana. Porque son eternos en el armario de las chicas y mujeres que mejor visten, por eso nos acompañan todo el año, y ahora Marta Sánchez nos lo ha dejado claro con este look para pasar unos días en La Coruña. Porque además de ser nuestra diva del pop, también lo es de la moda.

Los años sesenta están fusionadas con las tendencias de los noventa, y por lo tanto, los jeans acampanados han llegado para quedarse por mucho tiempo. Si eres de las nuestras, es de decir, una chica bajita de 1,60 o menos, no puedes renunciar a los pantalones acampanados más virales que todas las influencers han llevado ya y que las mujeres 50+ no se van a quitar en sus looks de otoño. Y ahora Marta Sáncheznos ha recordado porque son perfectos y no nos lo vamos a quitar en septiembre, aunque las mujeres que veranean en el norte, se los van a copiar hoy mismo.

Unos jeans de campana que Marta Sánchez ha combinado con una camisa azul por dentro del pantalón, sandalias de tacón de madera y bolso de mimbre de Prada.