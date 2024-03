El moño japonés de moda es el que lleva Blanca Suárez y estiliza el rostro en cuestión de minutos

Pocos peinados resultan tan prácticos y cómodos como un moño, por eso lo llevamos tan a menudo en nuestro día a día, y Blanca Suárez lo tiene claro. Es el clásico peinado que te soluciona una mañana en la que no sabes muy bien qué hacerte en el pelo. Y ahora mismo hay uno que las famosas no dejan de llevar: hablamos del moño japonés, aquel de inspiración asiática que ahora se ha vuelto viral. Se trata del clásico moño de bailarina, pero con la diferencia de que se añaden algunos mechones sueltos en la parte delantera del rostro y la actriz lo ha lucido esta mañana en Madrid para la presentación de una nueva colección de gafas de la que es imagen. “Freedom to be different” es toda una declaración de intenciones de Mr. Boho para la próxima temporada primavera/ verano 24. El claim de su nueva campaña refleja el compromiso de la firma en su apuesta sin miedo por lo diferencial, la vanguardia y las últimas tendencias, así como por adaptarse a los cambios y estar en constante evolución. Para esta nueva colección Mr. Boho ha contado con la actriz Blanca Suárez como imagen de la campaña, siendo la libertad uno de los elementos que la definen. Con una imagen fresca, divertida y desenfadada con el mar mediterráneo y su luz como testigos, Blanca luce radiante varios modelos de la colección, representando las características y valores de la marca y su campaña, disfrutando de la tranquilidad sin ataduras.

La actriz Blanca Suárez avanza esta tendencia con un moño de inspiración japonesa que, además, es la opción perfecta para estilizar el rostro en cuestión de minutos y conseguir ese efecto lifting. El moño con efecto lifting, al que se denominó "Croydon Facelift" cuando apareció por primera vez en 2011, vuelve a nuestras vidas. Hace unos años, las mujeres apostaban por este peinado para disimular el paso del tiempo en la cara. A día de hoy, cada vez son más las que lo llevan por una cuestión de estética. Y estelook de Blanca Suárez es un claro ejemplo de ello.

Blanca Suárez con gfas de sol. Mr.Boho

Hacerse un moño con efecto lifting es muy fácil. Tan solo tienes que lavarte el cabello, peinartelo hacia atrás y recogértelo todo en la parte alta de la cabeza en una cola, enróllate el cabello de la coleta sobre la goma elástica para crearte el moño. Y, por último, ponte un poco de gel fijador desde la raíz y sacar algunos mechones del moño y fijarnos también con gel y laca.