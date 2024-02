Solo queremos que llegue el buen tiempo para lucir el mono vaquero de Amelia Bono que hace efecto tipazo

Amelia Bono no deja de enseñarnos sus propuestas de looks más originales, elegantes y muy sofisticados. Cada día sube a sus redes sociales sus estilismos, los cuales van acorde a su estilo de vida y gustos. En la mayoría de las ocasiones, la influencer y celebritie apuesta por prendas básicas de fondo de armario, como son las zapatillas, los pantalones vaqueros y los jerséis, pues además de ser cómodos, son tan versátiles que, dependiendo de cómo lo llevemos y los accesorios que le incorporemos, podremos crear un sinfín de combinaciones. Por ejemplo, este look de Amelia Bono de pantalón vaquero, camiseta burdeos y blazer lo podríamos llevar para ir a la oficina con unas bailarinas negras o, si lo preferimos, podemos añadirle unas zapatillas blancas y convertirlo en un look todoterreno para visitar una ciudad si estamos de vacaciones. Sea como sea, los looks de Amelia Bono pueden adaptarse a las prendas que todas tenemos en casa. Por ello nos gusta tanto su perfil de instagram. Para el día de hoy, Amelia Bono se ha decantado por un mono de manga corta y pantalón vaquero de Pull & Bear. Se trata de un básico ideal para la primavera y es que lo podemos lucir tanto con unas sandalias de tacón como con unas zapatillas tipo Converse.

Ella ha lucido su mono vaquero con una chaqueta de cuero negra, un imprescindible en el armario de toda mujer durante los meses más gélidos del año pero, si queremos usar este mono de cara a esta primavera, con una blazer por las mañanas es la opción más adecuada. En cuanto al calzado, lo ideal sería unas bailarinas sencillas o unas alpargatas, aunque si en tu ciudad hace frío, con unas botas altas quedará igual de bien. Amelia Bono ha acertado con este mono tan favorecedor que hace efecto tipazo y nos ha enseñado cómo se lo pondría en estos días en los que está haciendo más frío en Madrid. Sin lugar a dudas, se trata de un mono que no dejaremos de ver y usar en los próximos meses, y es que esta prenda es tan versátil como elegante ideal para la oficina o para lo que tú quieras. Además, puede ser usado tanto por las chicas más jóvenes como las mujeres de 40+ como Amelia Bono. Sencillo, discreto y favorecedor, así es el mono vaquero que arrasará en redes esta primavera.

Mono vaquero manga corta, de Pull & Bear (45,99 euros)

Mono vaquero manga corta Pull & Bear

Un acierto absoluto el de Amelia Bono con este mono vaquero ideal para todo tipo de ocasiones.