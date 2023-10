Blanca Suárez sorprende con una pamela XXL para un look de lo más glamuroso en el estreno de su última película

Del lazo XXL de Sarah Jessica Parker a la pamela XXL de Blanca Suárez a lo viuda negra de lo más glamurosa en el estreno de su última película en Madrid. Y no os vamos a negar que cuando hemos visto su estilismo nos hemos trasladado directamente a la fiesta de Glowfilter de Marta Lozano el pasado jueves en el Hipódromo de Madrid. Todo muy glamuroso y muy Bianca Jagger en su boda, pero en negro. Porque sin duda, Blanca Suárez ha arriesgado con su look, y ha salido de su zona de confort, y eso no nos puede gustar más. El estreno más esperado de la semana en España es 'Me he hecho viral', la nueva película protagonizada por Blanca Suárez, una comedia que apunta a gran éxito. Mañana 11 de octubre podremos ver esta comedia en la que la actriz de 'El cuarto pasajero' comparte cartel con Enric Auquer, Nicolás Furtado, Miguel Rellán, Daniel Fez, Cristina Gallego y Esperanza Guardado, entre otros miembros del reparto y anoche fue el preestreno en Madrid.

Una estilismo de lo más glamuroso de Blanca Suárez que directamente nos ha transportada a una viuda negra de lo más estilosa con esa pamela XXL. Porque ya queda claro que esta temporada de otoño/invierno 2023, los complementos se llevan a lo grande. Más es más. A pesar de que hace ya unos cuantos años de su compromiso, el conjunto dos piezas de chaqueta y falda midi que llevó Bianca Jagger en su boda con Mick Jagger en 1971 con pamela y velo, nos sigue siendo inspiración. Y este total look negro de la actriz nos recuerda a eso.

Blanca Suárez en la premiere de su nueva película. Gtres

Un conjunto de crop top negro de manga larga con escote corazón, que además de con la pamela XXL en negro, Blanca Suárez ha combinado con una falda larga en el mismo tono, y ceñida a su cuerpo.