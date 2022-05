Todos los cambios de cabello de Blanca Suárez que sirven para conocer las mejores inspiraciones para renovar la melena

Blanca Suárez es sinónimo de novedad en el cabello. Cuando la actriz aparece en una alfombra roja, presentación de producto o el front row de Angel Schlesser, siempre nos fijamos en el look y por supuesto, en cómo llevó su melena para esa ocasión. Sin ninguna duda, Blanca Suárez tiene claro su estilo y cuando hace un gran cambio, marca tendencia en los salones de belleza. Es comparable, cuando María Pombo cambia de color de uñas y al día siguiente, todo el mundo lleva el mismo tono. Ambas marcas un antes y después, y nos guían en el mundo de tan loco de las tendencias. La actriz madrileña no tiene miedo a los cambios (tenemos que copiarla), y siempre está experimentando con acertados cambios de look.

Con más de 4 millones de seguidores, Blanca Suárez es una apuesta segura para los cambios de look. Si nos da miedo, teñir o cortar el pelo, primero esperamos a ver qué hace la actriz, y luego seguimos sus pasos. Ella se atreve con cualquier tipo de peinado, desde unas ondas suaves, un tono castaño o una melena XXL. Eso sí, todo lo que lleva Blanca Suárez está pensando para enmarcar su rostro. ¡Es el truco!

Los mejores cambios de look de Blanca Suárez

La actriz Blanca Suárez durante el evento de la marca Guerlain en Madrid Madrid, 09.10.2019 FOTO: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress GTRES

¿Rubio platino? Por supuesto, que sí. Blanca Suárez se atreve con todo. Fue una apuesta por arriesgada y acertada, tanto por el labial rojo como por las cejas muy marcadas. En este evento de Guerlain en 2019, todos nos quedamos con la boca abierta con la falda que llevó, pero sin ninguna duda nos quedamos con su pelo rubio.

La actriz Blanca Suárez durante la película El Verano Que Vivimos en el 68º Festival de Cine de San Sebastián en San Sebastián, España, el domingo 20 de septiembre de 2020. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

En la 68.ª edición del Festival de San Sebastián, Blanca Suárez presentó El verano que vivimos. La actriz utilizó vestido de terciopelo negro de largo midi de Dior. ¿Con qué nos quedamos? Está claro que con el cabello, tanto por la raya en medio y el efecto natural. Es un corte sencillo con capas que enmarcan el rostro. Las puntas en degradé, la tendencia de este verano.

La actriz Blanca Suárez durante el evento de la marca Etam en Madrid el miércoles 12 de mayo de 2021. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

La melena XXL de Blanca Suárez en el evento de Etam en 2021, fue impactante. Este fue uno de sus looks más impactantes, tanto por el tamaño del cabello y por el color. La actriz pasó de una melena mediana en tono castaño, a un pelo muy largo y salvaje.

La actriz Blanca Suárez en el photocall de la película “El Test” durante la 25 edición del Festival de Cine de Málaga en Málaga el 19 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

La última edición del Festival de Cine de Málaga fue volver a los estrenos de películas, como antes de la pandemia. Blanca Suárez sabía de la importancia del evento, y pisó la red carpet con mucha fuerza y un peinado que había utilizado hace tiempo. Un semirecogido, basado en una coleta muy estirada con el cabello suelto. ¿Lo mejor? El tono oscuro, un color que está declarado como el viral en las celebrities.

La actriz Blanca Suárez asiste al estreno de 'Esto no es Berlín' durante la 22ª edición del Festival de Cine de Málaga en Málaga el sábado 16 de marzo de 2019. FOTO: Jesus Briones GTRES

Está claro que Blanca Suárez, cuando va al Festival de Cine de Málaga, tiene la intención de arrasar. No podemos olvidar el flequillo recto “falso” por encima de las cejas. Nos parece que es un look muy acertado, por la forma de su rostro.

La actriz Blanca Suárez durante el evento de marca Guerlain Paris en Madrid el martes 14 de septiembre de 2021. FOTO: Jesus Briones GTRES

Por último, y no es el menos importante es el cabello oscuro que nos tiene enamoradas. Ella anticipó cuál sería el color de cabello de 2022. La melena oscura en tono castaño o chocolate, es la más bonita y elegante. Si quieres cambiar de color de pelo, es la mejor opción. Por cierto, ella añadió densidad en su melena con extensiones.