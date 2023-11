De Tamara Falcó a Blanca Suárez: los famosos nos cuentan sus propósitos de año nuevo

Como viene siendo tradición, Moët & Chandon ha recibido la Navidad con el brindis anual que congrega a los nombres más destacados de la esfera social, y el escenario en esta ocasión no podía ser otro que el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, engalanado ya con los adornos y luces propias de las próximas fiestas. Sin embargo, fueron los rostros VIP que acudieron los que brillaron con más fuerza, sobre todo en el caso de Tamara Falcó, que se decantó para su atuendo por una original chaqueta de lentejuelas.

La marquesa de Griñón tiene por delante sus primeras Navidades como mujer casada, y ya se ha enfrentado al eterno dilema por el que pasan todos los matrimonios. «Yo siempre daba por supuesto que las Navidades las iba a pasar con mi familia, pero ahora tengo que compartirlas», comenta a LA RAZÓN, aunque puntualiza: «La familia de Íñigo es mi familia también, por supuesto, pero ahora tengo que decidir si pasamos este año con la mía o con la suya». Finalmente, ha sido Onieva quien ha cedido y pasará el 25 y 31 de diciembre rodeado de Preyslers, Iglesias y Falcós.

Precisamente, ceder y relativizar los problemas es uno de los aprendizajes con los que Falcó se queda de estos casi cinco meses de casada: «He aprendido a ser muy paciente, e Íñigo también. Cuando tienes novio y la cosa se complica, piensas en cambiar de novio, pero ahora es más serio porque he hecho un juramento. Una vez que te casas no queda otra que solucionar los problemas, y muchas veces te tienes que comer tu ego y ceder. Antes, podíamos estar enfadados tres días, ahora lo tenemos que arreglar en media hora porque lo compartimos todo».

Tamara Falcó con traje de lentejuelas. Gtres

Lo que todavía no comparten es el hijo que buscan desde hace tiempo. La marquesa no oculta sus ganas de ser madre e incluso reconoce que se ha sometido a un tratamiento para aumentar sus posibilidades, aunque, de momento, prefiere tomárselo con calma: «No es una preocupación que tenga ahora mismo. Depende de Dios, pero tengo plena confianza en que pase. Si viene, fenomenal, y si no, conozco a muchos matrimonios que no han tenido hijos y son superfelices». Sin embargo, no parece que esa sea una opción para ellos, hasta el punto de que se muestran dispuestos a recurrir a la adopción si la naturaleza –o la divinidad– no les da el bebé que anhelan: «No lo hemos descartado, pero tampoco es algo que hayamos hablado porque todavía seguimos con la ilusión de formar nuestra familia».

De momento, los tortolitos prefieren centrarse en la eterna luna de miel que atraviesan y que les está ayudando a recuperar todo el tiempo que perdieron cuando ni vivían felices ni comían perdices: «Nos sentimos muy realizados porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí, y ahora mismo tenemos mucha ilusión en tener una familia, pero con la calma, estamos disfrutando este momento, que es muy bonito para vivir en pareja. Nos casamos en julio, hace muy pocos meses, y hemos estado viajando y comiendo mucho. Una barbaridad».

Propósitos de 2024

Con la vista puesta ya en el próximo año, otras celebrities que no se perdieron el brindis de Moët & Chandon quisieron alzar su copa por los propósitos de 2024 que esperan cumplir. En el caso de la actriz Blanca Suárez, solo espera que la siguiente añada sea tan buena para ella como esta: «Ojalá sea igual que este año que acaba. Intento que el resumen sea siempre positivo. Este año ha tenido de todo, pero lo acabo tranquila, contenta y trabajando, con proyectos cerrados para el año que viene, y con mi familia sana y bien, así que solo pido quedarme igual».

Se trata de la cuarta Navidad para Suárez junto a Javier Rey, su pareja, que además tiene un hijo de cinco años. Sobre esta «pequeña familia» que ha formado, la artista indica que «estoy cogiendo las riendas de la Navidad porque quiero que hagamos algo divertido. Ya nos juntamos los domingos, ahora tenemos que ir más allá».

Moët & Chandon da la bienvenida a la Navidad José Oliva EUROPAPRESS

Pasar «más tiempo de calidad» con su familia es lo que pide el actor Álex González al próximo 2024, un año que espera con ilusión por el lanzamiento de su nuevo negocio de hostelería, que abrirá sus puertas a mediados de diciembre: «Se llama ‘‘Rhueo’’ y estaremos en la calle Velázquez de Madrid».

Pese a las fotografías que se publicaron el pasado mayo en las que aparecía besándose apasionadamente con una mujer, González reconoce que se adentra en el nuevo año sin estar enamorado, confirmando así que su relación con aquella desconocida no llegó a buen puerto.

Moët & Chandon da la bienvenida a la Navidad José Oliva EUROPAPRESS

En cuanto a Eugenia Osborne, tan solo reclama «tranquilidad» al 2024 tras unos meses respondiendo ante los medios a la nueva paternidad de Bertín.