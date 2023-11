Blanca Suárez habla como nunca sobre su novio, Javier Rey, y lo compara con sus ex

Blanca Suárez siempre quiere ser protagonista de titulares por su carrera frente a las cámaras, aunque los avatares de su corazón muchas veces despiertan un gran interés. Ella siempre trata de mantener estas cuestiones alejadas de sus entrevistas, pues con los periodistas desea hablar solo de sus aventuras profesionales, que son muchas. Pero parece que se ha sentido lo suficientemente cómoda como para romper su máxima con Vicky Martín Berrocal, con la que se ha abierto en canal en su podcast, ‘A solas con’. A la diseñadora le ha confesado cuestiones de su vida privada que antes siempre estaban vetadas, como así ha sucedido al poner sobre la mesa su discreto romance con su novio, Javier Rey.

Blanca Suárez y Javier Rey Gtres

De hecho, hasta la propia Blanca Suárez se ha sorprendido a sí misma por todo lo que ha llegado a confesarle a la exmujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’: “He contado más cosas de mí misma durante esta charla que en cualquier otra entrevista”. Y es que, entre las perlas que ha dejado caer, ha confesado que ha sufrido mucho por amor, que le han “roto el corazón varias veces”, aunque no está dispuesta a tirar la toalla. Apuesta por este sentimiento siempre que la vida se lo coloca en el camino, de ahí que se haya “enamorado varias veces”. Eso sí, siempre de hombres con “gran sentido del humor”, pues no cualquiera puede anidar en su corazón.

Y es por eso que Javier Rey puede considerarse todo un afortunado y no solo por salir con una de las actrices mejor valoradas de nuestro país, sino también por ser dueño de su corazón. “Sentir que puedes ser tú al cien por cien con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona”, detalla Blanca Suárez qué le hace sentir con el actor.

Y, encima, parece que besa de maravilla, como así quiso conocer Vicky Martín Berrocal, que muy curiosa le preguntó sobre cuál de todas sus parejas le ha dado los mejores besos. La actriz, muy segura de su respuesta, se lanzó: “Mi marido. Mi marido es mi marido”, reconoce, dándole un destacado lugar a su novio, con el que aún no ha formalizado su romance a pesar de que ya le considera como su esposo. Algo que extrañó incluso a la entrevistadora, que llegó a preguntarla si habían dado el paso de intercambiar alianzas y jurarse amor eterno con una boda secreta: “no me he casado, pero es mi esposo”, decía ella divertida.

Blanca Suárez durante la entrevista Instagram

Y es que, después de varios amoríos que no han llegado a buen término, parece que Blanca Suárez ha encontrado la estabilidad ansiada junto a Javier Rey. Muchos han sido los candidatos a anidar en su corazón, pero tan solo uno ha sabido cumplir los requisitos para convertirse en su “marido”, aunque no haya cambio en el Registro Civil. Una tranquilidad que ahora valora mucho, como así termina reflexionando sobre su momento actual: “Soy feliz. Tengo picos de felicidad importantes, porque tengo mucha calma. Hay algo de las montañas rusas, que entiendo que son muy excitantes, y estoy y no estoy, ahora me enfado… no me interesan absolutamente nada”. Un pensamiento en el que coincide Vicky Martín Berrocal, que tras muchos bandazos sentimentales entiende que “la calma es fundamental, antes era todo emoción, pero es fundamental estar en paz”.