El mono denim con Adidas Samba de María Pombo en Nueva York es el uniforme de las chicas pijas de Madrid

María Pombo se ha ido a Nueva York, o lo que es lo mismo, un año más no acudirá a los Premios Ídolo, pese a estar nominada, y también su hermana Marta. ¿Por qué este nuevo plantón a Dulceida? Porque las excusas de la edición pasada ya no cuadran, y más después de que Dulceida sí acudiera el estreno de su documental o a su festival. Y es que este año María Pombo ha puesto el océano de por medio y se ha ido a Nueva York con su marido, para un evento de una hamburguesería. Pero mientras esperamos que llegue el jueves para enterarnos de más detalles, nos quedamos con el primer look de María Pombo en Nueva York con el mono denim y las Adidas Samba que podría ser el uniforme de cualquier chica pija de Madrid. Además, la influencer le ha añadido un abrigo de pelo de Simorra, de lo más tendencia. Y es que no solo lo vemos en los clásicos pantalones que todas deberíamos de tener en nuestro armario, sino que también destaca en nuevas y originales prendas, como las faldas largas o los monos 'denim', justo la pieza de moda que hoy nos atañe y va a ser .

Un mono vaquero de Sézane de manga corta que María Pombo ha combinado con un jersey debajo para no morir de frío en Nueva York máxima tendencia esta primavera 2024. Y algo que no puede faltar en un buen look de turista, es un calzado cómodo, y esta vez ha optado por las zapatillas Adidas Samba que no faltan en el armario de las chicas más pijas de Madrid. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y María Pombo lo tiene claro. De nacer como un calzado de fútbol, a ser parte del vestuario de Trainspotting, se cuela en los armarios de las amantes de la moda. TikTok también se apropia de ellas y ahora es nuestra influencer por las calles de Nueva York. Desde que Bella Hadid predijo la tendencia, las zapatillas Adidas Samba no han hecho más que crecer en popularidad hasta convertirse en las deportivas más deseadas de la moda.

María Pombo con su look en Nueva York. @mariapombo

Aunque nos quedemos sin look de María Pombo en los Premios Ídolo, vamos a estar muy pendiente de los estilismos que nos deje en Nueva York, porque seguro que son máxima tendencia y se los podemos quedar en los días de frío que aún quedan en Madrid.