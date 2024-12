La nueva manicura de efecto terciopelo que está adorando la generación Z

Nuevo mes, nueva tendencia en manicura. En las últimas semanas, hemos investigado sobre la manicura favorita de las mujeres 50+ o todas las tendencias de manicura de otoño que tampoco te quitarás este invierno. Hasta ahora, nos hemos dado cuenta de que estamos apostando por los colores neutros o sobrios, así como combinables con todos los estilismos. Desde el color nude clásico que rejuvenece las manos hasta el chocolate más adecuado a la temporada que estamos. Pues bien, a todo ello le sigue una nueva moda que se ha hecho viral en las redes sociales tpor la generación Z que más sabe del sector. No es nada innovadora, ya que se ha recogido de una de las inspiraciones más socorridas del 2022 que empezó a hacerse común entre las preferencias de las celebridades. Se trata de la manicura de terciopelo (o, también conocida como velvet nails), que recrea en nuestras uñas este efecto tan acogedor que trasladamos en otros ítems del ámbito de la moda, como las prendas de abrigo o en los jerséis de punto. No cabe duda de que, es un añadido a la manicura con mucha personalidad que encaja con la época más friolera del año.

Uno de los colores con los que se combinará esta técnica de belleza será el chocolate, una de las actuales preferencias en todos los salones de belleza. No obstante, no será la única tonalidad en la que veremos el efecto terciopelo, sino que también en rojos (perfectos para estos looksde Navidad), verdes botella o marinos. Lo cierto es que es apto con todo tipo de gamas de colores, así como para todos los gustos. Eso sí, para las que odian las texturas en las uñas, no os debéis preocupar, puesto que este efecto da la sensación de dicho acabado, pero se trata de una superficie totalmente lisa.

Cómo conseguir la manicura de efecto terciopelo

Las editoras de moda o creadoras de contenido se han ocupado de explicarnos paso a paso cómo se consiguen lasuñas de terciopelo. Aunque la técnica parezca ser complicada, lo cierto es más fácil de lo que nos pensamos. Nosotras hemos recogido cada una de las indicaciones para que las más expertas puedan hacértelas ellas mismas en casa.

Tras aplicar la base coat para proteger nuestras uñas, seguimos con el color base escogido sobre el que aplicarás el acabado aterciopelado y dejaremos que se seque en la lámpara UV.

para proteger nuestras uñas, seguimos con el color base escogido sobre el que aplicarás el acabado aterciopelado y dejaremos que se seque en la lámpara UV. A continuación, cogeremos el esmalte magnético que, junto con un imán, conseguiremos el deseado efecto de terciopelo moviéndolo de un lado a otro.

Mezclamos el esmalte de color con otro más brillante para añadir una capa extra de brillo.

Finalmente, aplicamos el top coat para tener una capa de protección a la manicura con el fin de hacerla aún más resistente.

Ahora que estamos a punto de celebrar las cenas de empresa o las veladas de Navidad, tenemos que ir pidiendo cita en nuestro salón de belleza de confianza. Por lo que, guárdate esta nueva tendencia en manicura para ser la más moderna de tu familia, amigos o compañeros de trabajo.