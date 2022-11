Uñas de terciopelo, la tendencia beauty más elegante del invierno

A poco más de un mes de que den comienzo oficialmente las Navidades, seguro que tu calendario ya ha empezado a llenarse de todo tipo de eventos navideños. Y es que no solo Nochebuena o Nochevieja son los grandes momentos de estas fechas. Cenas o comidas de empresa, reuniones familiares, con amigos y puede que incluso viajes, a destinos turísticos o simplemente la famosa vuelta a casa por Navidad. Todas ellas requieren también un look diferente, según la ocasión, el lugar y el momento del día. Pero no solo nos referimos a la ropa. Bolsos, zapatos, accesorios de todo tipo... Y por supuesto también maquillaje y peinados, algo que también afecta a nuestra manicura.

Porque sí amiga, las manos importan, y la Navidad es uno de los momentos en los que las manicuras más se arriesgan e innovan. Si el verano es el momento de los tonos neón, la Navidad son el momento del glitter, los brillos, la pedrería, purpurina y todo lo que se te ocurra para darle ese aire festivo que tanto buscamos en estas fechas en cualquier parte de nuestro look. Es por eso que hemos caído rendidas ante una de las tendencias más nuevas que no hemos parado de ver por Instagram: las uñas de terciopelo.

Si bien no se trata de algo propiamente nuevo, ya que hicieron su primera aparición allá por 2012, lo cierto es que esta moda parecía haber caído en el olvido en favor de manicuras más sencillas y minimalistas y variantes de la tradicional manicura francesa. Pero ahora las tendencias vuelven a recuperarla y la llevan un paso más allá, ya que no se limitan solo a conseguir ese efecto de terciopelo, que también, si no que además juegan con diseños y adornos, para darle un toque diferente.

¿CÓMO HACERTE LAS UÑAS DE TERCIOPELO?

Pues te aseguramos que es mucho más sencillo de lo que imaginas. Si vas a tu centro de confianza sabrán al momento lo que pides, y si no puedes simplemente buscar el hastag #velvetnails en Instagram. Pero si eres de las que prefiere hacérselo en casa solo tienes que comprar el conocido como polvo de terciopelo para uñas. Pinta tus uñas en tu color favorito, coloca la capa de top coat y enseguida (sin dejar secar para que funcione como pegamento) introducir el dedo en el polvo terciopelo para que quede cubierto y con textura.