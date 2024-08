Ni polvos de talco ni vaselina: este es el mejor invento para no rozarte los muslos en verano

En verano las faldas y los vestidos se postulan como la mejor opción para soportar las altas temperaturas. Y es que los vaqueros los dejamos apartados en un rincón del armario para apostar por tejidos vaporosos y fresquitos. La ola de calor en España no nos deja otra opción. Y aunque estas prendas nos encantan porque llevan los estampados más 'in' de la temporada, son sofisticadas y muy cómodas, no todo es bueno. Y es que hay algo que pasa con los vestidos que no sucede con los pantalones: el roce de los muslos.

​Sí, hablamos del choque de la parte alta de las piernas mientras caminamos. Y es que con temperaturas que algunas ciudades superar los 40 grados, ese 'fris fris' que en un comienzo te puede hacer hasta gracia, al final del día acaba convirtiéndose en una pesadilla. Ríanse los que montan en cabello, que la irritación de los muslos, tras una larga caminata, no es cosa de broma. Pero hay solución, y no, no es talco.



La solución para el roce de los muslos: no es el talco

Las personas con mayor peso corporal pueden tener más probabilidades de experimentar rozaduras, pero no es solo el peso el que condiciona. También el propio tejido de la ropa y su elasticidad: si llevamos una falda de lápiz, esta presiona las extremidades favoreciendo más el roce. Además, también hay personas con pieles sensibles o con más potencial de sufrir irritaciones debido a la acción de medicamentos o por temas hormonales. Ese roce entre las piernas, puede ser doloroso, antiestético e impedirnos realizar otras actividades cómodamente. Y ya ni hablemos de si nos da por hacer 'running'. Pero ahora que por fin estamos en agosto y hemos podido reservar esa escapada que tantas ganas teníamos de disfrutar, no vamos a dejar que nada nos fastidie las vacaciones, ¡ni siquiera nuestros propios muslos!

Una solución casera histórica siempre ha sido la de usar talco entre las piernas. Este producto absorbe la humedad y evitamos que el roce y el sudor provoque irritación. Sin embargo, los polvos de talco —que tienen una gran variedad de usos en el ámbito de la cosmética y la farmacéutica—, últimamente está en tela de juicio desde que la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), el órgano de la OMS que se encarga de identificar el potencial cancerígeno de las sustancias, concluyó que tenía "capacidad cancerígena". De hecho, algunas marcas cosméticas están retirando este compuesto de sus productos. Además, eso de llevar el bote de talco de 200 gramos siempre encima no nos termina de convencer. Y si le da por volcarse y vaciarse dentro del bolso, mejor ni pensarlo.

Otra opción es la vaselina o las cremas, pero no cualquier crema vale. Si no quieres recrear el momento de Ross en la serie Friends y terminar cubierta de crema y sin poder subirte los pantalones, lo mejor es que apuntes algunos de estos productos que son cómodos de aplicar, efectivos y se pueden llevar cómodamente en el bolso para reaplicar en esa comida con amigas que se alarga.

Productos para las rozaduras de los muslos

Bálsamo antirozaduras Body Glide

Una opción en un producto en 'stick', manejable y que podamos llevar a todas partes. Este bálsamo antirozaduras se aplica en las piernas como un desodorante. Los emolientes añadidos ayudan a mantener la piel suave, hidratada, sin irritación, ni rozaduras causadas por el contacto continuo. Se usa antes de vestirse y se puede reaplicar las veces que queramos cuando estemos por la calle y nos moleste el roce. Se puede usar tanto en el pecho, como en muslos, cuello y brazos. Hecho con ingredientes derivados de plantas y sin alérgenos. Apto para condiciones calurosas, húmedas, frías o secas. Se puede encontrar en Amazon por 15 euros.

Spray para rozadura de piernas. Skin slick

Si prefieres un producto en spray y rápido de aplicar, este puede ser una buena opción. SKIN SLICK fue diseñado para evitar rozaduras en el uso diario y deportivo. Andar en bicicleta, correr, caminar o nadar, es probable que se produzcan rozaduras; SKIN SLICK lo tiene cubierto. Un solo aerosol directamente sobre las áreas problemáticas, el aerosol actúa como una segunda piel. Cuesta 15,99 en Amazon.

Bandas para las rozaduras de muslos. Lores

Por último, si prefieres no aplicar productos en la piel, siempre puedes optar por las clásicas. Está disponible en varios colores en Amazon por 14.90 euros.

¡Olvídate de los roces y disfruta de las vacaciones!