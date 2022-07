Di adiós a las rozaduras en los muslos por el calor con los siguientes métodos naturales

Uno de los problemas más comunes en verano está relacionado con la piel y las irritaciones. Claramente, ya sabrás de lo que estamos hablando. Las temidas rozaduras han regresado y es de lo más frecuente entre mujeres y hombres en verano. Ahora que llevamos faldas mini, prendas ligeras, vaqueros cortos o ropa deportiva, habrás notado que la piel esté sufriendo efectos negativos y da igual si tienes 20, 40 o 60 años, las rozaduras aparecen a cualquier edad y lo que determina su aparición, está determinada por la forma del cuerpo de la mujer. Seguro que después de estrenar tu nueva ropa rebajada has tenido que aplicar crema hidratante en la zona de tus muslos y esto es debido a la fricción y el roce con la dermis. Muchas personas han renunciado a llevar determinadas prendas por este problema, pero esto no tiene que suceder. Siguiendo, los siguientes métodos naturales no tendrás que renunciar a lucir piernas todo el verano.

En las tiendas hay varios métodos como son las mallas ciclistas de color carne o negras, o el famoso stick en frío, que es utilizado por los ciclistas a la hora de hacer deporte. Ten en cuenta, que todo te puede llegar a funcionar, pero el mejor resultado para la piel son los métodos naturales. Así estará cuidado al 100% cuando salgas de casa.

Las redes sociales son una gran fuente de información. A nosotras nos encanta TikTok y todos sus tutoriales sobre temas muy prácticos. Es cierto, que antes las mujeres les daba vergüenza hablar sobre las rozaduras en los muslos, pero todo esto cambió. Ya nadie sufre en silencio y habla con naturalidad sobre un suceso que ocurre a miles de mujeres.

No tengas miedo al verano y disfruta de tus faldas más cortas o ese vestido midi de Zara que por fin es tuyo. Por suerte, hay muchos remedios naturales que te permitirán llevar tus mejores looks sin tener que sufrir. Coge papel y boli, y apunta los siguientes trucos.

Vaselina

Este producto que todas tenemos en casa, será nuestro mejor aliado este verano. Desliza por la piel, la vaselina y de esta manera, vas a evitar la fricción de la ropa con tus muslos. Notarás una gran diferencia.

Crema hidratante para bebés

¿Por qué no has pensado en esto antes? Todos los cosméticos que se utilizan para la piel de los bebés es de una calidad extrema, debido a que su dermis tiene que estar muy protegida todo el día. Siempre mira que tengan como ingredientes: aloe vera o caléndula.

Desodorante

No nos hemos vuelto locas. Un desodorante es un truco muy útil para evitar rozaduras. Eso sí, siempre tiene que ser en formato roll-on. Lo aplicas antes de salir a casa y mediante esa capa que se crea en la piel, evitarás esa temida fricción.

Compresas frías

Si has llegado tarde y no has podido aplicar nuestros trucos, tienes que emplear unas compresas frías. De esta manera, aliviarás el picor, irritación y enrojecimiento gracias al frío en la piel.