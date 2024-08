El superalimento que promete eliminar el vello del bigote sin dolor

Sí, las mujeres también tenemos bigote. No todas, pero sí muchas de nosotras. El color y la cantidad de pelo suele ser un factor determinante a la hora de decidir quitarnos el bigote. Y a veces ni siquiera el color sirve de ayuda. Vamos a retroceder unos cuantos años, cuando decidimos por primera vez en nuestra vida disimularlo, optando por decolorantes faciales que lo dejaban de color rubio, casi blanco, pero que cuando nos daba el sol y nos poníamos de perfil, se apreciaba una pelusa de color panocha nada favorecedora. En estos casos, lo mejor es dar el paso definitivo y retirarlo completamente. Bueno, matizamos lo de 'mejor', y lo sustituimos por 'lo más efectivo'. Y es que depilarnos es la forma más rápida y duradera de deshacernos del bigote, pero no siempre es la mejor para nuestra piel. Sin embargo, hay una alternativa eficaz, rápida y con productos que todas tenemos en casa. ¡Cierra el neceser y abre la despensa!

Mujer mirándose al espejo Pexels PEXELS

En el mercado encontramos productos de todo tipo para quitarnos el bigote, como las pinzas de depilar, la depilación con cera, la depiladora eléctrica y el láser. Cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes. Las pinzas de depilar suelen ser una opción muy práctica cuando nos sale algún pelo aislado, pero si has descuidado la depilación del vello facial y quieres quitar todo el pelo de una vez, puede resultar desesperante. En la depilación con cera, ya sea caliente o con bandas frías, si te pasas puedes terminar haciéndote daño en la piel, que luego terminará despellejándose; de hecho, las chicas con pieles sensibles suelen huir de este sistema por ese motivo. Por su parte, la depiladora eléctrica, no es mala opción, eso sí, pásate un hielo por encima antes para anestesiar la zona y no ver las estrellas del dolor.

Depilación láser larazon

¿Has intentado alguna vez pasar la depiladora por las axilas y te ha dolido una barbaridad? Pues imagina ese dolor en el labio superior. Por último, el láser, es una de las opciones favoritas de muchas mujeres, porque el pelo tarda muchísimo en volver a crecer o directamente no vuelve a salir. Sin embargo, aunque es una opción muy duradera y se puede hacer también en verano, hay que limitar la exposición al sol porque pueden aparecer las temidas manchas en el bigote y conseguir un resultado contraproducente. ¿Qué podemos hacer entonces? Sigue leyendo y verás.

El producto natural para la depilación del bigote lo tienes en la despensa

Bote de cúrcuma La Razón

Si estás leyendo esto ahora mismo, corre a la cocina y ve siguiendo los pasos, poco a poco. Abre el armario de las especias y coge la cúrcuma. Sí, ese superalimento al que se le atribuyen múltiples beneficios para la salud, sobre todo en las enfermedades inflamatorias y gastrointestinales. Pues, desde ahora, ya sabes que también nos ayuda en nuestras rutinas de belleza. Y es que esta especia de color naranja puede ayudar a preparar la piel para la depilación. ¿Por qué? Porque tiene propiedades antiinflamatorias. Al desinflamarla, facilita la extracción del vello. Además, ayuda a prevenir la irritación o enrojecimiento de la zona.

Ingredientes para la crema depiladora casera

Taza de leche (125 ml).

1 cucharada de cúrcuma (10 g).

1 cucharada de yogur natural (15 g).

2 cucharadas de harina de garbanzo (20 g).

Se coge un bol y se introducen todos los ingredientes hasta formar una pasta. Una vez hecha, se aplica sobre el bigote —masajeando con movimientos circulares— y se deja actuar entre quince y veinte minutos. Después se masajea con agua tibia, se enjuaga. ¡Y listo! Conviene saber que el pelo no se cae inmediatamente, hay que hacerlo varias veces para que el vello se debilite lo suficiente, poco a poco.

La cantidad de cúrcuma puede variar según el grosor y espesor del cabello. También se puede hacer la mezcla solo con el yogur o solo con la leche, depende de la efectividad y el tipo de piel y vello de cada persona. Por último, a la papaya también se le atribuye beneficiosdepilatorios, ya que contiene una enzima llamada papaína que puede ayudar a descomponer los folículos pilosos.

¿Lista para olvidarte del vello facial?