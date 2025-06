¿Por qué no te están funcionando los nutricosméticos? Esto dicen las expertas

Los tomas a diario, no te saltas ni una cápsula y aun así no ves resultados. Si alguna vez te has preguntado por qué ese suplemento que promete una piel más luminosa, unas uñas más fuertes o un pelo más denso parece no hacerte efecto, quizá la respuesta no esté en el producto, sino en ti. O, mejor dicho, en tu intestino.

Porque sí, por muy buena que sea la fórmula que tomas, si tu microbiota intestinal no está en equilibrio, esos principios activos no se absorberán como deberían. Y no lo decimos solo nosotras: las expertas coinciden en que el éxito (o fracaso) de los nutricosméticos está más ligado a la salud digestiva de lo que imaginas. Así que antes de pensar que ese suplemento no funciona, quizá deberías preguntarte cómo está tu flora intestinal.

Lo que tu intestino tiene que ver con tu piel

Los nutricosméticos funcionan, pero no lo hacen solos. Y mucho menos, si tu flora intestinal no está equilibrada. 'Son herramientas eficaces para mejorar la salud de la piel, pero su efectividad depende en gran medida de que la flora intestinal esté en buen estado', explica Marta Agustí, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme. El estrés, una dieta pobre o el uso de antibióticos pueden alterar ese equilibrio bacteriano esencial. ¿El resultado? No absorbes bien los nutrientes (ni siquiera los de los mejores suplementos) y eso se refleja por fuera.

'El intestino es como un filtro. Si no funciona bien, lo que tomas se pierde por el camino', aclara Raquel González. Es decir, no se trata tanto de si el suplemento es bueno o no, sino de si tu cuerpo está en condiciones de aprovecharlo. De hecho, cuando la microbiota está alterada, no solo lo notarás en la piel: también tendrás digestiones más pesadas, fatiga o incluso bajadas de defensas.

¿La solución? Añadir probióticos a tu rutina

Y aquí es donde entra el ingrediente secreto que muchas aún no han incluido en su rutina de belleza: los probióticos. Según Raquel González, 'añadir probióticos a tu pack de suplementos puede marcar un antes y un después'. Estos microorganismos beneficiosos, presentes en alimentos como el yogur o el kéfir, ayudan a restablecer el equilibrio de la flora intestinal. Pero para quienes buscan eficacia y practicidad, existen cápsulas formuladas específicamente para este fin. 'Una cápsula en cada comida durante un mes es suficiente para empezar a notar los resultados, no solo en la respuesta a los nutricosméticos, sino también en la digestión, la energía e incluso en el estado de ánimo', asegura Marta Agustí.

Aquí dos fórmulas con probióticos para que consigas el mejor rendimiento de tus nutricosméticos:

Skin youth biome, de Advanced nutrition programme (41 euros)

Skin youth biome. Advanced Nutrition Programme

Combina seis cepas bacterianas con vitamina c y ha sido diseñado para combatir el envejecimiento cutáneo desde el interior. El objetivo: una piel más firme, luminosa y visiblemente rejuvenecida.

Skin clear biome, de Advanced nutrition programme (41 euros)

Skin clear biome. Advanced Nutrition Programme

Ideal para pieles con tendencia acneica o con rosácea, combina bacterias y levaduras específicas que equilibran el microbioma y reducen las alteraciones cutáneas vinculadas al sistema digestivo.

¿La mejor parte? No solo notarás mejoras en tu piel. Como apunta Raquel González, 'una rutina con probióticos puede ayudar a solucionar muchos casos de acné, rosácea o desequilibrios hormonales, y sus efectos positivos se reflejan también en el ánimo y el bienestar general'.

Así que si llevas meses tomando suplementos y no notas absolutamente nada, no tires la toalla ni culpes al colágeno. Quizá solo te falta mirar un poco más hacia dentro y darle a tu intestino el cariño que necesita. Añadir probióticos a tu rutina puede ser ese gesto invisible que, en unas semanas, transformará tu piel por fuera… y tu bienestar por dentro. Porque ya lo sabes: la belleza empieza en el interior o mejor dicho en el intestino.