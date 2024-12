Los suplementos que necesitas para acabar el año llena de energía (y sin estrés)

Quien diga que no necesita un chute extra de energía (es decir, suplementos) para llegar a 2025 con las baterías cargadas y sin una gota de estrés probablemente no sea del todo sincero, y es que todos sabemos que las últimas semanas del año pueden hacerse muy cuesta arriba cuando a nuestra lista de tareas diarias añadimos, cena de empresa, amigo invisible, fiesta del cole de los niños, entregas de final de año, regalos de Navidades, outfits para las fiestas, y podríamos seguir un buen rato. Porque admitámoslo, las Navidades nos encantan, son las fechas más mágicas del año ¿verdad?, pero también las más agobiantes y cansadas. Pero tranquila no todo iban a ser malas noticias, hemos seleccionado una lista de suplementos que no solo te mantendrán con la batería a tope estos días también te ayudarán a mantener los niveles de estrés a raya, para que te puedas enfocar en lo que de verdad importa en estas fechas, disfrutar del ambiente navideño con tus personas especiales.

Los suplementos se han convertido en aliados imprescindibles en una sociedad donde el ritmo frenético, las largas jornadas de trabajo y la constante exposición a factores como la polución ambiental afectan no solo a nuestra energía, sino también a nuestro bienestar general. Incorporar ingredientes adaptógenos, vitaminas esenciales y minerales que regulen funciones clave del organismo puede marcar la diferencia entre acabar el año exhausta o con las pilas recargadas y buena cara.

LiveUp fórmula, de Luxmetique (44,95 euros)

Un suplemento avanzado que combina ingredientes premium para combatir el estrés oxidativo y revitalizar tu piel desde dentro. Es el secreto para lucir radiante en las cenas y eventos navideños.

Beneficio estrella: Un boost de belleza y bienestar en cada cápsula.

Complejo serenidad, de Days of confidence (39 euros)

Fabricado en Francia y con un enfoque minimalista, este suplemento está diseñado para devolver la calma a tu mente. Sus ingredientes naturales trabajan para mejorar el sueño y reducir los niveles de estrés, esenciales cuando las celebraciones empiezan a afectar tu descanso.

Beneficio estrella: La serenidad que necesitas para afrontar el caos navideño con tranquilidad.

Gominolas de magnesio, de Jelly pills (16,99 euros)

¿Un suplemento en formato gominola? Estas deliciosas gummies de frambuesa son un placer para el paladar y una dosis de magnesio esencial para reducir el cansancio muscular y regular el sistema nervioso.

Beneficio estrella: Ayudan a combatir la fatiga y mejoran la calidad del sueño.

Tyroenergy, de Ivb wellness (34,90 euros)

Con una mezcla única de Rhodiola rosea, yodo, selenio, niacina y vitamina c, este suplemento está diseñado para ayudarte a combatir el estrés físico y emocional. Es perfecto para quienes sienten que diciembre les pasa factura y necesitan ese empujón para mantener su energía durante las interminables jornadas de reuniones y fiestas.

Beneficio estrella: Ayuda a adaptarte al estrés diario y mejora la fatiga, para que puedas dar tu mejor versión.

Mmood, de Marta Masí (42,95 euros)

Especialmente diseñado para mujeres, este suplemento cuida de tu equilibrio emocional. Con ingredientes que regulan el estado de ánimo y mejoran tu energía, es el aliado perfecto para mantener la calma en los días más agitados del año.

Beneficio estrella: Ayuda a mantener un humor estable y positivo.

Electra, de Superlativa (29,90 euros)

Este suplemento vegano combina adaptógenos y extractos vegetales para potenciar tu concentración y claridad mental, justo lo que necesitas cuando la lista de tareas parece interminable. Ideal para mentes ocupadas que buscan mantener el foco sin renunciar a su bienestar.

Beneficio estrella: Optimiza tu rendimiento cerebral en días de máxima exigencia.

Ashwagandha, de Nutralie (24,90 euros)

La ashwagandha es el adaptógeno estrella que todo el mundo debería incluir en su rutina, y este suplemento lo combina con vitaminas b6 y b12 para maximizar sus beneficios. Perfecto para quienes necesitan relajarse sin perder energía.

Beneficio estrella: Disminuye el estrés y te ayuda a mantenerte centrada.

Ya sea que busques energía para afrontar el día o calma para desconectar, estos suplementos han sido diseñados para apoyarte en cada paso del camino. Este año regálate a ti misma un extra de bienestar y termina el 2024 con la mejor versión de ti misma.