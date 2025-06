Estos son los ingredientes que necesitas para prevenir las manchas solares este verano (palabra de experta)

El verano es el momento en el que más disfrutamos al aire libre, pero también cuando nuestra piel está más expuesta a los efectos del sol. Y eso, en la mayoría de los casos, se traduce en manchas. Según la Dra. Iris González Villanueva, de la Unidad de Dermatología de ENEA Clínica, 'la radiación solar acumulada año tras año provoca una pigmentación desordenada que termina generando léntigos solares', lo que conocemos comúnmente como manchas.

La buena noticia es que, con una rutina adecuada, podemos prevenir su aparición. ¿El truco? Apostar por fórmulas con activos despigmentantes, antioxidantes e iluminadores que unifiquen el tono, reduzcan la inflamación y protejan frente al daño oxidativo. Y si quieres ir un paso más allá, también puedes cuidar tu piel desde dentro con nutricosmética que potencia los resultados.

Los ingredientes clave para prevenir las manchas (y por qué funcionan)

La cosmética actual ha puesto a nuestra disposición verdaderos aliados para combatir el daño oxidativo y estas indeseadas compañeras de viaje en forma de sérums, cremas e incluso nutricosmética. Estos son los ingredientes estrella que según las expertas debes buscar en las etiquetas si quieres prevenir la aparición de manchas:

Niacinamida: regula la producción de melanina, calma la inflamación y refuerza la barrera cutánea. Un básico en cualquier rutina de noche.

Ácido láctico: exfoliante suave y regulador del pH. Estimula la renovación celular y mejora la textura y el tono de la piel, ideal para tratar manchas incipientes.

Vitamina C : potente antioxidante que aporta luminosidad, unifica el tono y protege frente al daño solar. Lo ideal es aplicarla por la mañana junto con el protector solar.

DMAE: activo con efecto tensor inmediato, mejora la firmeza de la piel y potencia la acción antioxidante de la vitamina C cuando se combinan en sérums.

Guía de compras: cosmética (y nutricosmética) para prevenir las manchas y cuidar tu piel todo el verano

Estos productos, además de llevar los ingredientes clave para protegerte, tienen texturas, fórmulas y resultados que hacen que prevenir las manchas sea un gustazo. Aquí va tu hoja de ruta beauty del verano.

Moisture surge active glow sérum, de Clinique (49,00 euros)

Un sérum iluminador que exfolia suavemente la piel gracias a su contenido en ácido láctico, aportando luminosidad instantánea. Hidrata, mejora la textura y ayuda a prevenir la aparición de manchas oscuras.

Protección solar luminosa 50+, de Laluz by Lourdes Moreno (34,99 euros)

Crema solar facial con textura hidratante y antioxidante enriquecida con glicerol, vitamina C y E. Protege, previene manchas y deja un acabado luminoso y sin grasa.

Moisture surge hidratante autorrestaurador 100h, de Clinique (49,00 euros)

Hidratante ligera sin aceites con biofermento de aloe, ácido hialurónico y vitaminas C y E. Aumenta el brillo natural de la piel y la protege de la deshidratación y el daño solar.

Piedra gua sha de cuarzo rosa, de You are the princess (10,95 euros)

Accesorio facial que activa la circulación, mejora el tono, atenúa manchas y potencia la absorción de los activos cosméticos. Perfecto para usar con tu sérum de vitamina c o crema facial.

C-tetra advanced gel sérum con 20% de vitamina c, de Medik8 (87,00 euros)

Sérum antioxidante de alta potencia con 20% de vitamina C estabilizada, fitoexosomas, ácido hialurónico y N-acetilglucosamina. Ilumina visiblemente la piel en solo 7 días, mejora la textura y fortalece la barrera cutánea sin causar irritación.

Even better clinical vitamin makeup SPF 50, de Clinique (52,00 euros)

Base de maquillaje con protección solar SPF 50 y un cóctel de vitaminas que trata, ilumina y protege la piel a diario. Tiene cobertura ligera y acabado radiante.

Golden skin, sun defense & glow, de Eiralabs (45,00 euros)

Suplemento nutricosmético que potencia el bronceado natural hasta 4 veces más rápido y uniforme, mientras protege la piel desde el interior. Su fórmula incluye diferentes patentes, que estimulan la melanina, hidratan y tienen efecto antioxidante, para cuidar la piel desde el interior.

¿Y si las manchas ya han aparecido?

Si ya notas la aparición de lentigos solares, la Dra. González Villanueva recomienda esperar al otoño para recurrir a tratamientos con luz pulsada intensa (Ipl), una técnica segura y eficaz que mejora notablemente la pigmentación desde la primera sesión. Además de aclarar las manchas, aporta luminosidad, jugosidad y favorece la producción de colágeno.

No hace falta esperar al final del verano para tratar las manchas. Con los activos adecuados y una protección solar eficaz, puedes prevenir su aparición desde ya. Apuesta por esta rutina de experta y prepárate para lucir una piel uniforme, luminosa y sin rastro del daño solar.