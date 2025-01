Por qué Salma Hayek y sus canas al natural fueron el momentazo beauty de los Globos de Oro 2025

No solo de los mejores vestidos viven las alfombras rojas. La de esta madrugada en los Globos de Oro 2025, nos ha dado para mucho más que fijarnos en el diseñador que había vestido a algunas de nuestras actrices favoritas, peluqueros y maquilladores también juegan un papel clave en estos eventos. ¿Entonces por qué no hablar de ellos también? Emma Stone, por ejemplo, ha sido una de las más comentadas gracias a su audaz elección de un corte pixie, una declaración de estilo que ha combinado a la perfección con un maquillaje de acabado minimalista y fresco. Y, por supuesto, Pamela Anderson sigue siendo la reina de la naturalidad, reafirmando su posición con un rostro completamente desnudo de maquillaje, demostrando que menos es siempre más. Pero, sin duda, la conversación de esta mañana gira en torno a Salma Hayek y su decisión de lucir sus canas al natural.

La actriz mexicana no solo deslumbró con un vestido de Gucci que le sentaba como un guante, sino que también nos dio una lección de autenticidad. Lucir canas en una de las mayores alfombras rojas del año es mucho más que una elección estética; es un manifiesto de seguridad y aceptación personal que resuena especialmente en un mundo tan ligado a la perfección como el de Hollywood. Las canas al natural a partir de los 50 están ganando terreno como tendencia en el mundo de la belleza, y Salma Hayek es la embajadora perfecta de este movimiento. Cada vez más mujeres están abandonando los tintes para abrazar el cabello plateado como un símbolo de elegancia y confianza. Actrices como Andie MacDowell ya abrieron el camino, y ahora es Salma Hayek quien reafirma que la belleza no tiene por qué estar limitada por estándares convencionales.

Esta decisión de la actriz también refleja un cambio significativo en la percepción de las mujeres maduras en los medios. Ya no se trata de esconder los signos de la edad, sino de celebrarlos. Y si lo pensamos bien, ¿qué hay más poderoso que acudir a un evento como los Globos de Oro con la frente en alto y dejando que la autenticidad brille tanto como el vestido o las joyas que llevas puestas? Desde la perspectiva de la moda y la belleza, las canas también aportan una textura y un brillo únicos al cabello. En el caso de Salma Hayek, su melena, peinada con ondas suaves, demostró que las canas no solo son elegantes, sino que pueden ser el accesorio perfecto para completar un look de alfombra roja. Este gesto de la actriz no solo redefine los estándares de belleza, sino que también inspira a millones de mujeres a abrazar su verdadera esencia.

82nd Golden Globe Awards - Arrivals CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

¿Será este el inicio de un 2025 lleno de más alfombras rojas protagonizadas por cabellos plateados? Si es así, no podríamos estar más emocionados por lo que esta tendencia representa: autenticidad, elegancia y una nueva era en la celebración de la belleza femenina.