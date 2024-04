Tamara Falcó corta por lo sano con el nuevo look más tendencia para primavera que quita años de encima al instante

"Una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida", no sabemos si será el caso de Tamara Falcó, pero la marquesa de Griñón nos acaba de sorprender con un 'new look' como dice ella en esta fotografía por las calles de Madrid que ha publicado en su cuenta de Instagram. Eso sí, tendremos que esperar a mañana en 'El Hormiguero' para poder apreciar el corte de melena en toda su esplendor, y no en una foto espejo. Y es que Tamara no había cortado su pelo desde la boda, y ya tenía una melena bastante larga, por eso ahora ha cortado por lo sano con una nueva melena a la altura de la clavícula, de eses que rejuvenecen al instante. Después de dos años de ver melenas desenfadadas y con poco mantenimiento, los terminados completamente rectos y elegantes regresan, como el corte de cabello clavicut que se está posicionado entre los más pedidos de los últimos años, y Tamara Falcó es la última celebritie en apuntarse.

El corte de cabello clavicut, como su nombre lo sugiere, es un estilo cuyo largo llega a la altura de la clavícula, dejando los bordes completamente rectos y sólidos. A algunas personas les gusta que sea más largo del frente y más corto de atrás con el fin de afinar su rostro como queda claro en el caso de Tamara Falcó que además, lo luce con las puntas hacía dentro. Al menos recién cortado, la hija de Isabel Preysler ha optado por un clavicut con puntas hacia adentro. El efecto blowout que es tendencia esta temporada se puede combinar perfectamente con el clavicut, y ella lo luce a la perfección. Un corte a la altura de la clavícula con poder antiedad que aporta cuerpo, volumen y movimiento. Este corte de media melena favorece a todo tipo de rostros, estiliza, rejuvenece, de ahí que se cuele entre los cortes de pelo perfectos para mujeres de más de 50 o 40 como Tamara. Hemos visto muchos peinados y estilismos de melena que favorecían a la queridísima mejor amiga de Mónica Geller, pero el corte de pelo clavicut es el que más estamos volviendo a ver en el streetstyle. Y estamos seguros de que fue uno de los favoritos del personaje, ya que lo lució durante las tres primeras temporadas. Ya os avisamos de que los cortes de pelo más pedidos en las peluquerías de confianza van a ser los mini, como ha hecho la marquesa.

Un nuevo corte de pelo, que Tamara Falcó ha estrenado este miércoles por las calles de Madrid con un toque chic y de lo más parisino con camiseta de rayas, abrigo de paño azul marino y vaqueros anchos.