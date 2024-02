Penélope Cruz llega a Madrid con el look más parisino (y coquette) de Chanel para promocionar 'Ferrari'

La niña de nuestros ojos ya está en Madrid, o lo que es lo mismo, ya tenemos a Penélope Cruz en España para promocionar su última película 'Ferrari', y con ella sus esperados looks. Porque mientras esperamos su estilismo de esta noche en su visita a 'El Hormiguero' con Pablo Motos, solo podemos analizar el outfit elegido para la presentación esta mañana en Madrid. Como siempre de Chanel, como buena embajadora de la 'Maison', pero saliendo de su zona de confort con un look con boina que lo amas o lo odias, porque no sabemos si favorece del todo a la madrileña. Un total look de Chanel de la colección Metiérs d’art de Chanel 2023/2024, donde los códigos clásicos de la Maison francesa se reeditaron y en el que los bolsos acolchados resurgieroncon tendencia al alza, así como la lana como el tejido estrella. Eso sí, siempre con la delicadeza y el logo de Chanel presentes. Pero si de tejidos usados por la firma hablamos, debemos mencionar el tweed, como es habitual y este estilismo de Penélope Cruz lo deja claro.

Una Penélope Cruz que ha lucido este vestido de tweed de estilo abrigo en pata de gallo en blanco y negro, con las solapas y los puños en rosa a juego con la boina que luce la actriz. Eso sí, otro detalle en tendencia es la flor del mismo tejido que incorpora al vestido a modo de broche. Bolso Chanel en negro acolchado y unas sandalias de taconazo y plataforma a las que Penélope ya se ha acostumbrado para ir mucho más cómoda a sus eventos.

Penélope Cruz en Madrid. Gtres

Veremos si Penélope Cruz sigue siendo fiel a Chanel o nos sorprende esta noche en 'El Hormiguero' con un look menos clásico o con alguna prende marca española.