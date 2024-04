Nos vamos directas a Zara a por la chaqueta de rayas (y botones dorados) de Carmen Lomana que es elegante hasta con leggings

Carmen Lomana ya está de vuelta en Madrid tras sus Semana Santa en Marbella, y como siempre ha vuelto derrochando estilo y elegancia. Si en las vacaciones nos enamoró con una chaqueta de tweed amarilla, ahora lo ha hecho con esta chaqueta de rayas y botones dorados de nueva colección de Zara, también muy parisina. Y Carmen Lomana es toda una mujer de abril, rebosando bronceado y brillo en los ojos mientras vuelve de sus vacaciones en Marbella hacía Madrid. Porque lo bueno se acaba, y como dice Carmen Lomana ella ha sabido disfrutar de las vacaciones, ahora toca volver a su querida rutina en la capital y al trabajo. Y nosotras solo podemos pensar en esos primeros looks de otoño que nos va a dejar nuestra socialité favorita mientras hace una promoción de un festival desde su casa para convertirse en la más elegante a la vuelta al trabajo o a la oficina. Pero mientras, nos quedamos con este primer look de abril de Carmen Lomana que es perfecto para esta primavera. El clásico uniforme de las mujeres francesas más elegantes que nunca falla en su armario y que representa también todo ese je ne sais quoi que tanto nos gusta y admiramos de las mujeres parisinas y su moda.

Una chaqueta de rayas de Zara con los botones doradas que nosotras nos vamos a comprar hoy mismo para copiarle a Carmen Lomana, porque es elegante hasta con leggings. No hay nada más francés que una camiseta de rayas, en este caso un cárdigan. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y que Carmen ahora luce en versión chaqueta con este modelo de Zara. Los leggings han vuelto, y no lo decimos solo nosotras, también Carmen Lomana que los ha rescatado del armario con esta versión de lo más elegante de una leggings azul marino a juego con la chaqueta.

Carmen Lomana con chaqueta de Zara. @carmen_lomana

Chaqueta punto botones, de Zara (25,95 euros)

Una chaqueta de rayas básicas de nueva colección de Zara que se vuelve de lo más elegante gracias a los botones dorados. Una prenda que puedes llevar debajo de un traje, con vaqueros, con faldas blancas con mucho volumen tan tendencia, o con unos simples leggings como hace Carmen Lomana para estar en su casa perfecta y de lo más ideal.