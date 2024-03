A Tamara Falcó se le escapa la prohibición que le impone Íñigo Onieva

David Bustamante ha vuelto a meterse al público en el bolsillo en su paso por ‘El Hormiguero’, en plena promoción de su nuevo proyecto musical. También qué se trae entre manos en televisión, pues se ha sumado al elenco de artistas confirmados de ‘Tu cara me suena’, siendo quizá una de las grandes sorpresas de su undécima edición. Después de la correspondiente entrevista, la expectación es máxima con la llegada de la mesa de tertulia que Pablo Motos ha montado con Tamara Falcó como estrella de gran mayoría de ellas. Una vez más, ha logrado acaparar el foco al poner sobre el tapete sus propias experiencias vitales. Como ahora, que ha desvelado sin querer una prohibición que le ha impuesto su marido, Íñigo Onieva, y que ha extrañado mucho a sus compañeros en directo.

Tamara Falcó El Hormiguero

Esta vez, sobre una que hace clara referencia a sus compañeros de plató, sus buenos amigos Nuria Roca y Juan del Val y sobre su idílica boda con Íñigo Onieva. Pablo motos sabe a la perfección que debe zarandear un poco a su colaboradora estrella para que dé jugosos titulares, así que antes de entrar en la tertulia política planteó una pregunta directa a Tamara Falcó: “Voy a empezar contigo, Tamara, porque he leído que has dicho que, por lo visto, en tu boda el 60 por ciento de los invitados no te regalaron nada. Yo sí te regalé”, quiso dejar claro el presentador de ‘El Hormiguero’, para que su aportación no fuese puesta en duda.

Entre los 400 invitados que acudieron a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva estaban sus compañeros de programa de Antena 3. También Cristina Pardo e incluso Trancas y Barrancas, además del matrimonio formado por Nuria Roca y Juan del Val. Todos ellos cumplieron a la hora de corresponder la invitación con un regalo. Eso sí, no han querido mojarse al decir si se trataba de un obsequio o el típico sobrecito con billetes o su versión transferencia bancaria tan a la orden del día. Pero ha sorprendido mucho la respuesta de la protagonista: “Íñigo no me deja decir nada al respecto, porque ya he metido la pata suficiente”.

La tertulia de Pablo Motos, con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val El Hormiguero

Esta sentencia de Tamara Falcó ha pillado descolocados a sus compañeros de ‘El Hormiguero’, especialmente al presentador: “¿No te deja decir nada?”, a lo que ella resolvía rápido: “No, pero muchas gracias a todos los que me regalasteis”. Juan del Val, muy en su línea, hizo un poco de mella en la herida: “Eso, da las gracias al 40 por ciento que sí te regalaron”. La marquesa de Griñón quiso zanjar rápido la conversación, no sin antes dejar claro una cosa y es que Nuria Roca y su marido “os pasasteis” con su regalo. Y es que debió marcar tanto a los novios que incluso ha provocado suspicacias y celos entre sus compañeros: “¿Me estás diciendo que fue mejor su regalo que el mío? No puede ser”, se extrañaba el presentador, que cree que cumplió con creces lo esperado como jefe y buen amigo.