Tenemos el truco definitivo (y más sencillo) para hacerte las ondas al agua sin calor

A la hora de vestirnos en nuestro día a día y para ocasiones especiales, en lo primero en lo que pensamos es en la ropa. Además de hacernos con las prendas en tendencia de cada temporada, como por ejemplo los pantalones cargo, los jerséis de estilo bardot o las bailarinas, no debemos obviar las tendencias que surgen cada temporada dentro del mundo de la belleza y la estética. Sí, gracias a las redes sociales como Instagram o TikTok, son muchas las tendencias que se hacen virales en tan solo días y horas, como por ejemplo el maquillaje que enamoró a las cantantes y actrices españolas e internacionales, el doteyeliner, así como el peinado de corte 'bob' de Aitana o el 'clean look' , un peinado perfecto para aquellos días que tengamos el pelo un tanto descuidado y sin forma. En este sentido, y, aunque haya peinados sencillos que se ponen de moda y que todas las amantes de la moda y la belleza lo llevan, como por ejemplo el semirecogido con maxi lazo, hay ciertos peinados muy básicos y elegantes que todas debemos saber hacer en casa. Hablamos de las ondas al agua, una especie de onda muy sutil que muchas chicas se hacen para darle el toque final a sus looks de invitada e incluso para el día a día, pues se trata de una onda tan discreta y elegante apta para todo tipo de ocasiones. Este peinado lo puedes hacer tanto con calor -a partir de unas planchas- como sin calor.

¿Cómo hacer las ondas al agua sin calor? Si indagamos en las redes sociales como TikTok, encontraremos un sinfín de mini vídeos de tutoriales muy fáciles con los que poder hacernos estas ondas tan elegantes desde casa. Tan solo se necesita una especie de rulo largo acolchado y ponerlo a modo de diadema. Una vez ajustado a la cabeza, separa el pelo en dos mitades y comienza a enrollar por mechones el pelo alrededor del rulo. Una vez que tengamos todo el pelo enrollado, deja actuar durante varias horas o, si prefieres unas ondas mucho más definida, deja actuar durante toda la noche. De esta manera, conseguirás unas ondas al agua muy elegantes y sutiles que podrás lucir para todo tipo de eventos.

Rizador sin calor, de Silke London (48,95 euros)

Hazte con este artilugio para hacerte las ondas al agua desde casa de una manera sencilla y muy fácil.