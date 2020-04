Cómo hacer ondas al agua sin acudir a la peluquería de una forma rápida y sencilla

Si eres de las que además de organizar tu armario (o tus productos de maquillaje), volver a jugar a aquel viejo de tu infancia o elaborar las recetas que tenías pendientes, también has decidido aprovechar esta cuarentena para intentar realizar ese look beauty que tanto adoras o ese peinado que se te resiste, esto te interesa. Ayer mismo, y para delicia de todos aquellos que pasaban aburridos el Domingo de Resurrección, Aida Domenech, más conocida como Dulceida, compartió un perfecto tutorial de un peinado que a toda mujer enamora: las ondas al agua o de estilo retro (o Hollywood, como ella las ha denominado).

Una opción ideal para cualquier evento o celebración que sin embargo, por crear que únicamente un profesional puede lograrlo o por falta de tiempo, nunca hemos puesto en marcha. Por fortuna, la influencer nos ha dejado un paso a paso ideal para imitar en estos momentos de confinamiento y recrear en cuanto la situación nos lo permita ¡sin tener que acudir a la peluquería! Porque no chicas, no necesitas salir de casa para lucir este maravilloso look de alfombra roja, a las pruebas nos remitimos.

Aida ha utilizado unas tenacillas para ello, en concreto las GHD Curve, pero cualquiera que tengas en casa pueden ser perfectas para probar por primera vez este peinado, e incluso tus propias planchas. ¿La clave? Cuando estén bien calientes, debemos ir cogiendo pequeños mechones y enrollarlos de arriba a abajo, siempre en la misma dirección. Tras ello aplicas laca, esperar unos minutos, y las abres con un peine, de una forma lenta, aunque también puedes utilizar tus propias manos para un toque más desenfadado. El resultado, como bien nos deja ver Dulceida, es brutal.

¿A qué esperas para realizar este peinado en cuarentena? Tus próximas celebraciones lo agradecerán, sin duda alguna.