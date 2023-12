5 peinados rápidos (y fáciles) para la cena de Nochebuena

A la hora de prepararnos de cara a la Navidad, somos muchas las amantes de la moda que ya tenemos listo los looks que vamos a llevar en las fechas más señaladas del año. Ya sean vestidos de brillos o los conjuntos de blazer y pantalones de lentejuelas, como este look de pantalón de lentejuelas de Alba Díaz, una prenda de Mango que está agotada por lo versátil, elegante y original que es. Si bien es cierto que para Nochevieja optamos por prendas más glamurosas, llamativas y arriesgadas, en Nochebuena tendemos a usar prendas más sencillas, como el vestido de canalé de Marta Lozano, una opción perfecta para pasar la noche en casa junto a la familia o esa persona tan especial. Sin embargo, un look no está completo sin la manicura ni un buen peinado. En cuanto a los esmaltes que son tendencia esta temporada, veremos muchos colores neutros como el verde oliva, el azul marino y el color predilecto que están pidiendo las mujeres de 50 años, la manicura roja. Una vez que ya hemos escogido el outfit y tenemos la manicura a punto, es momento del peinado. Sea como sea tu pelo, ondulado, rizado o liso, la Navidad invita a que arriesguemos haciéndonos peinados diferentes (y fáciles).

¿Qué peinados son tendencia esta Navidad? Esta temporada la estrella de todos los peinados reside en los accesorios. Por ejemplo, las pinzas con flores son un imprescindible y se ajustan al pelo con un moño bajo, como este peinado de Sara Baceiredo con flor azul marino, ideal para todo tipo de ocasiones. Aunque las flores están cobrando mucha relevancia en los últimos meses, el accesorio de pelo más lady que está triunfando entre todas las amantes de la moda e influencers es, sin lugar a duda, el maxi lazo. Ya sea con una cola alta o con una trenza baja, el lazo es el accesorio más elegante y sofisticado del momento. Aunque no debemos olvidarnos de las clásicas ondas al agua a las que Rocío Osorno nos tiene tan acostumbradas, y es que estas ondas son tan sencillas de hacer como favorecedoras. Sin más, te enseñamos algunas de las propuestas de peinados que nuestras influencers favoritas nos han ido mostrando a lo largo de este mes de diciembre en sus redes sociales.

Semirecogido con detalle de maxi lazo

Recogido con coleta 'clean look'

Moño bajo

Ondas al agua

Coleta con trenza

Estos son algunos de los peinados estrellas muy elegantes y sofisticados ideales para Nochebuena