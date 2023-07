El corte de pelo ‘bob’ está en tendencia y estas son las famosas que ya lo llevan este verano 2023

Durante el verano, siempre surgen nuevas tendencias y productos que incorporamos a nuestra rutina de cuidado corporal para mantenernos hidratadas, fresquitas y perfectas durante aquellos meses en los que nuestra piel y cabello sufre en exceso debido no solo a las altas temperaturas, sino también a las radiaciones solares. Por ello, es esencial que nos apliquemos un buen protector solar de manera constante aunque no estemos de vacaciones, al igual que incorporemos a nuestra rutina de cuidado facial una crema hidratante más ligera para que no notemos pesadez en el rostro y su vez nuestra piel siga hidratada y jugosa. No solo nuestro cuerpo sufre las consecuencias del calor, nuestras uñas también lo hacen, por lo que durante estos meses en los que nos vemos mejor, llevar a cabo un cuidado de nuestras uñas es muy importante y a veces nos olvidamos de esta parte tan importante. Pero, sin lugar a dudas, nuestro pelo también sufre. Si bien seguro que ya cuentas con un buen sérum de cabello hidratante que hace que tu pelo se vea más hidratado y brillante, puede que este verano quieras arriesgar y cortarte la melena al estilo 'bob', el corte de pelo que está arrasando en redes sociales y que promete convertirse en el corte de pelo predilecto durante el verano.

El corte de pelo 'bob' es, temporada tras temporada, el peinado predilecto cada verano, ya que rejuvenece, es cómodo y aporta mucha frescura. Es una vuelta al corte de pelo que llevábamos en nuestra niñez, haciendo así un homenaje a esos veranos de ensueño. Además, admite muchas variaciones, ya que puede cortarse desde el pecho -una media melena-, hasta su versión más corta a la altura de la mandíbula, peinado denominado 'short bob' y que deja ver el escote y el cuello. Aitana nos sorprendía hace unos meses con este corte 'bob', un cambio de look que le favorece mucho ya que tiene el rostro delgado y alargado. Siendo el corte de pelo por excelencia durante los meses de verano, puede lucirse de muchas formas, desde con una melena lisa hasta con ondas -gracias al rizador de pelo-, con flequillo o sin él, así como con capas o corte recto. Sin lugar a dudas, en Instagram y otras redes sociales estamos viendo como las famosas más icónicas ya han cambiado su look con un corte de pelo 'bob', así que este verano, ve a tu peluquería y pide el corte de pelo que está arrasando y promete quedarse con nosotros muchos años más.

Jenna Ortega

Zendaya

Aitana

Chiara Ferragni

Alexandra Pereira

Estas son algunas de las famosas más icónicas que se han hecho ya un corte de pelo 'bob'.