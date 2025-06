Si tienes el pelo rubio esto es todo lo que debes hacer para que sobreviva al verano

El rubio es uno de los tonos más deseados, pero también uno de los más delicados. Y cuando llega el verano, mantenerlo bonito, brillante y sano puede convertirse en todo un reto. El sol, el cloro, la sal o la contaminación se convierten en los peores enemigos de esa melena dorada que tanto esfuerzo ha costado conseguir (y mantener).

Si ya estás notando que tu color se vuelve amarillento, tu cabello más seco de lo normal o pierdes ese brillo tan característico, tranquila: la buena noticia es que con la rutina adecuada, aún estás a tiempo de salvar tu rubio. Y sí, sin necesidad de renunciar a disfrutar de pelazo hasta septiembre.

El ritual que todo cabello rubio necesita en verano

Rayos UV, cloro, agua salada, calor extremo… Si algo tiene el verano, además de días largos y mucho terraceo, es una lista de enemigos para tu melena. Y las rubias (naturales o no) lo saben bien. El cabello pierde brillo, se reseca, se vuelve quebradizo y el tono empieza a virar a un amarillo que no elegiste en la peluquería. ¿La solución? Cuidarlo antes, durante y después de cada exposición con una rutina pensada para proteger el color y reforzar la fibra capilar. 'El cabello rubio es especialmente sensible a los rayos solares, que pueden oxidar el color, volviéndolo más amarillento o apagado. También al cloro, que elimina los aceites naturales y puede provocar reflejos verdosos', explica Sergio Carrascal, Education Expert de Indola.

Esto es lo que el experto recomienda:

Utiliza un champú violeta o matizador una o dos veces por semana.

o matizador una o dos veces por semana. Aplica un tratamiento reparador semanal, especialmente si llevas mechas o decoloración.

semanal, especialmente si llevas mechas o decoloración. No te olvides del protector térmico, incluso si no usas herramientas de calor.

incluso si no usas herramientas de calor. Incorpora un acondicionador sin aclarado para desenredar e hidratar tras playa o piscina.

para desenredar e hidratar tras playa o piscina. Refuerza la hidratación diaria con productos sin aclarado, aptos para cabello seco.

'El secreto está en fortalecer los enlaces internos del cabello, proteger la fibra desde el interior y mejorar su resistencia frente a las agresiones externas', añade Carrascal.

6 Productos para cuidar y mantener el rubio perfecto y brillante

Y como toda reina de la belleza sabe, no hay rutina sin sus aliados de confianza. Aquí seis productos que pueden ayudarte a mantener tu color intacto incluso después de días de sol, cloro y mar:

Acidic color gloss, de Redken (24,99 euros en Druni)

Acidic color gloss. Redken

Spray capilar que sella la cutícula y equilibra el pH del cabello teñido. El resultado: un brillo espejo que dura más.

Olaplex N.º 3 hair perfector, de Olaplex (19,99 euros en Druni)

Olaplex N.º 3 hair perfector. Olaplex

Una fórmula icónica en fomato crema que repara en profundidad y restaura la estructura capilar tras la decoloración.

Violet crush for blondes, de John Frieda (6,99 euros en Druni)

Violet crush for blondes. John Frieda

Champú con pigmentos violetas triturados, neutraliza los tonos amarillos de forma progresiva sin resecar.

No yellow, de Fanola (6,99 euros en Druni)

No yellow. Fenola

La mascarilla matificadora favorita de las rubias frías. Elimina los tonos cálidos, suaviza y prolonga el color.

Blondifier gloss shampoo, de L’oréal professionnel (14,99 euros en Druni)

Blondifier gloss shampoo. L'oréal Professionnel

Un champú específico para cabellos rubios que limpia con suavidad, realza el brillo natural de las melenas más claras y nutre en profundidad.

Blond absolu sérum cicanuit, de Kérastase (36,99 euros en Druni)

Blond absolu sérum cicanuit. Kérastase

Tratamiento nocturno intensivo en formato sérum con ácido hialurónico. Repara, fortalece y restaura mientras duermes.

Ser rubia en verano no tiene por qué ser una pesadilla capilar. Con una rutina pensada para proteger el color, reforzar la fibra y devolverle a tu melena toda su luz, podrás seguir disfrutando del sol (y del mar) sin renunciar a ese tono que te hace sentir tan tú. Porque sí, el rubio también puede sobrevivir y brillar en verano.