3 claves para saber si tu cabello necesita hidratación o nutrición

El verdadero glow up de toda editora de belleza es conseguir un cabello sano, luminoso e hidratado. Porque cuando sabes entender perfectamente qué necesita, cada paso de la rutina se convierte mucho más sencillo, así como nos liberamos de la desesperación e incertidumbre. Ahora bien, en estos momentos estamos superando y descubriendo cómo evitar la caída de cabello estacional a través de cambio de hábitos que teníamos normalizados o la utilización de productos beauty especializados para ello. No obstante, cada vez más cerca la temporada más crítica, como es el verano, los meses en los que nuestra melena es la clara perjudicada de los agresores externos.

A lo largo de los próximos meses disfrutaremos de los días de playa o piscina, así como de las actividades al aire libre, sin darnos cuenta cómo sufre nuestro cabello. Y es que debido a la exposición de los rayos de sol contemplamos una multitud de inconvenientes que dañan directamente a la cutícula capilar: debilitación, quebrantes, partición de puntas o pérdida del color. A todo ello, si no hacemos una buena rutina capilar, notaremos que está mucho más seco o sin nada de brillo debido a la pérdida de agua, aminoácidos, lípidos y pigmentos. Sabemos que durante alguna vez en tu vida has notado el cabello con todas estas características y has pensado que es simplemente por falta de hidratación. Se trata del primer pensamiento que tenemos todas, pero lo cierto es que la base del problema va mucho más allá, puesto que también puede ser a causa de una carencia notable de nutrición. La cuestión es diferenciar estos dos conceptos con el objetivo de tomar unas medidas u otras según las necesidades y requerimientos de tu pelo.

Cómo saber si tu cabello necesita hidratación o nutrición

Los expertos de Leonor Greyl hacen hincapié en que la hidratación tiene la finalidad de aportar agua al cabello y lo hace a través de fórmulas a base de agua que actúan más a nivel superficial sobre la cutícula. En cambio, la nutrición, por su parte, se consigue a base de aceites y su objetivo es fortalecerlo y nutrirlo desde el interior. Ahora bien, ¿cómo se presenta el pelo en estas dos situaciones? Junto con los especialistas hemos recopilado tres claves para averiguarlo.

Por un lado, tu cabello necesita hidratación cuando se presenta las siguientes características:

Es poroso. "Si tardas en secarlo más de lo que deberías, es tu caso. El pelo poroso además, se reconoce porque tiene las escamas más abiertas" , comentan los expertos.

, comentan los expertos. Es opaco y no tiene nada de luminosidad.

Se encrespa con facilidad. "Le cuesta controlar el frizz y se vuelve fosco ante el mínimo contacto con un ambiente húmedo", añaden.

Por otro lado, tu cabello requiere un plus de nutrición en el caso que:

Se rompe con facilidad, puesto que el cabello desnutrido es más frágil y quebradizo y el momento del desenredado suele ser dramático.

Las puntas siempre están abiertas. Aunque las cortes rigurosamente cada equis tiempo, la cutícula nunca parece bien sellada.

Es grueso y te cuesta domarlo. El cabello que necesita nutrición suele ser más grueso y rebelde.

Influencer haciéndose la rutina capilar. @tessavmontfoort

Qué hacer si tu cabello está falto de hidratación

Si tu caso se basa en la falta de hidratación, tenemos varias maneras para solucionar esta problemática. Comenzaremos haciendo mascarillas de noche en las que el cabello estará recibiendo la hidratación absoluta durante las horas de sueño y aclararemos a la mañana, así como utilizaremos este producto capilar en vez de acondicionadores en los lavados. A la hora de dormir, también sería importante utilizar almohadas de seda con el objetivo de que no se encrespe ni pierda la hidratación. Por último, será de lo más importante hacer recurso del aceite de coco para devolver a la melena apagada y quebradiza su brillo y suavizar de nuevo hasta sus puntas.

Qué hacer si a tu cabello le falta nutrición

Si tu cabello necesita un chute de nutrición deberemos tomar otras medidas. Sobre todo, deberemos fijarnos en los productos que utilizamos en la ducha, como los champús para cabellos secos o dañados, así como asearlo solamente cuando sea necesario. Porque si te lavas el cabello cada día, lo estás haciendo mal. No nos olvidaremos de utilizar mascarillas nutritivas dos o tres veces por semana, así como evitaremos las herramientas de calor, como planchas o tenacillas.

Antes de que comience el verano, asegúrate de saber cómo está tu cabello en estos momentos para seguir los pasos de su cuidado correctamente y presumir de melena.