¿Te lavas el pelo todos los días? Deja de hacerlo para tener pelazo

Hay dos tipos de personasen el mundo: las que no pueden salir de casa sin lavarse el pelo cada mañana, y las que han aprendido a espaciar los lavados como si fuera un arte milenario. Si tú eres del primer grupo, puede que lo que estás haciendo por mantener tu melena limpia sea justo lo que está impidiendo que brille con fuerza. Porque sí, lavarse el pelo todos los días podría estar saboteando tu pelazo sin que lo sepas.

Pero que no cunda el pánico: tenemos respuestas. Y no unas cualquiera, sino las de Kuki Giménez, maquilladora, estilista, directora de Let’s Make Up School y portavoz de Druni, que nos revela cómo cuidar el cuero cabelludo para que el cabello luzca limpio, sano y espectacular sin tener que lavarlo cada 24 horas. Atenta, porque su truco final podría cambiar para siempre tu forma de lavarte el pelo.

¿Es malo lavar el pelo todos los días?

La gran pregunta. Y la respuesta es que, aunque no sea malo en sí mismo, puede pasarte factura si no lo haces correctamente. Según Kuki Giménez, 'no es que sea especialmente dañino, pero sí es verdad que un lavado muy frecuente del cabello produce sequedad en el cuero cabelludo, puede producir eccemas, también estimula en exceso las glándulas sebáceas y la eliminación de los aceites naturales que protegen el pelo'.

En otras palabras: cuanto más lo lavas, más grasa generas, y más necesidad sientes de volver a lavarlo. Un círculo vicioso que puede evitarse si adaptas tu rutina de lavado a tu tipo de cabello.

¿Cada cuánto deberías lavarte el pelo?

Aquí no hay una fórmula mágica ni un número de días exacto. 'Todo depende del tipo de cabello, cuero cabelludo que tengas e incluso del tipo de corte', explica Kuki. Por ejemplo, si tienes el cuero cabelludo graso o el cabello muy fino, necesitarás lavarlo más a menudo. En cambio, un cuero cabelludo seco puede aguantar varios días, incluso una semana, sin necesidad de lavado.

También entran en juego factores como el entorno o la contaminación. Si vives en una gran ciudad, probablemente tu melena se ensucie antes que sí estás en un entorno rural. La clave está en observar tu pelo, entender sus necesidades reales y actuar en consecuencia.

7 trucos para espaciar los lavados y presumir de pelazo

Si sientes que tu pelo se engrasa a la velocidad de la luz y te gustaría espaciar los lavados sin perder frescura, apunta estos tips de la experta:

Elige bien tu champú: Usa uno con pH neutro y sin siliconas. Un champú inadecuado puede provocar que el pelo se ensucie antes.

Usa uno con pH neutro y sin siliconas. Un champú inadecuado puede provocar que el pelo se ensucie antes. Haz del champú en seco tu aliado: Aplícalo en las raíces y deja que absorba el exceso de grasa mientras añade volumen.

Aplícalo en las raíces y deja que absorba el exceso de grasa mientras añade volumen. No frotes con fuerza: 'Intenta cuando te laves la cabeza no presionar mucho con los dedos en el cuero cabelludo para no estimular la glándula sebácea', recomienda la estilista.

'Intenta cuando te laves la cabeza no presionar mucho con los dedos en el cuero cabelludo para no estimular la glándula sebácea', recomienda la estilista. Haz doble lavado: ' Es importantísimo', insiste la estilista. El primero elimina la suciedad superficial, y el segundo limpia en profundidad.

Es importantísimo', insiste la estilista. El primero elimina la suciedad superficial, y el segundo limpia en profundidad. Acondicionador solo en medios y puntas: Así evitarás engrasar las raíces y ganarás suavidad donde más se necesita.

Así evitarás engrasar las raíces y ganarás suavidad donde más se necesita. Evita tocarte el pelo constantemente: Las manos también tienen grasa y suciedad que acaban en tu melena.

Las manos también tienen grasa y suciedad que acaban en tu melena. Secador sí, pero con aire templado: El calor excesivo puede estimular la producción de grasa.

Productos que te ayudan a espaciar los lavados

Ahora que ya tienes claro que el problema no está tanto en la frecuencia del lavado, sino en escoger los productos más adecuados para tu pelo y cuero cabelludo, considera estos como tus nuevos fichajes imprescindibles en el baño.

Dry shampoo mousse, de Sachajuan (31,99 euros)

Dry shampoo mousse. Sachajuan

Champú en seco en formato espuma, sin residuos, con secado rápido y efecto textura.

Cowash, de Curly Love (7,99 euros)

Cowash. Curly love

Crema limpiadora sin espuma con coco, mango y jojoba para hidratar, suavizar y limpiar sin resecar.

Coils & curls, de María Nila (29,99 euros)

Coils & curls. María Nila

Acondicionador con aloe vera, karité y vitamina E, ideal para rizos u ondas.

Amino-mint shampoo, de Redken (19,99 euros)

Amino-mint shampoo. Redken

Purificante, con ácido amino y menta, ideal para raíces grasas y largos sensibilizados.

¿El resumen? No necesitas lavar tu pelo todos los días para que se vea bien. Lo que necesitas es conocerlo, cuidarlo y aplicar los trucos que de verdad funcionan.