Todos los rituales de belleza que debes hacer después de venir de la playa

Antes de bajar a la playa deberías saber estos consejos para cuidar tu piel. Hagamos un breve resumen de todo lo que tienes que tener en siempre que tomes el sol. Cada vez más se tiene más información sobre lo peligroso que puede resultar estar varias horas bajo los rayos de sol sin aplicarse unos buenos protectores solares o hacer recurso de las mascarillas reparadoras durante tu estancia en la playa (para no dañar de agresores externos tu cabello). Sin embargo, también debemos habituarnos a incorporar rutinas de belleza tras venir de la playa para cuidar tanto nuestro rostro como la piel, así como la melena. Para entender realmente las necesidades de nuestra dermis, hemos hablado con la enfermera dermoestética María Jesús de Marcos sobre qué debemos hacer para solventar sus necesidades, "Podemos darnos una ducha de agua fresquita para activar la circulación sanguínea y retirar de la piel la sal marina, el protector solar o el cloro. Tras ello, nos secamos con una toalla suave, puesto que si dejamos que se seque con el agua, la piel se deshidrata", informa la experta. Asimismo, durante una o dos veces por semana, es recomendable hacer hacer recurso de exfoliantes, para eliminar las células muertas y conseguir un tono de piel más igualado. Eso sí, tras la exfoliación, es fundamentar la hidratación mediante cremas hidratantes para tu tipo o estado de piel, tanto para corporal como facial. "Te confío un truco mío, yo guardo la crema hidratante corporal en el frigorífico en los meses de verano", nos confiesa.

Un problema que nos pasa a todos es el momento en el que llegamos a casa y nos damos cuenta de que nos hemos abrasado bajo el sol. En este caso, debemos utilizar productos adecuados para esa delicada piel dañada. "No irrites la zona más con productos caseros como vinagre o pasta de dientes, en su lugar utiliza productos elaborados específicamente para ese fin como son los aftersun, ya que llevan en su composición, sustancias hidratantes, calmantes (como el aloe vera, la manzanilla o la rosa de mosqueta), pero nunca eches alcohol, porque reseca la piel", comenta María Jesús de Marcos. Algunos ingredientes beneficiosos para nuestra piel tras tomar el sol son la vitamina C, la niacinamida y el ácido hialurónico. Ahora bien, si hablamos en términos de alimentación, según la enfermera dermoestética, durante todo el verano es fundamental consumir muchas vitaminas frescas a través de la fruta y la verdura u hortalizas crudas en forma de ensaladas o gazpachos, fresquitos para ayudar a tolerar el calor del verano. Obviamente, no puedes prescindir de beber agua para hidratarte tanto en tu disfrute en la playa como tras este.

Actualmente contamos con los consejos para cuidar nuestra piel tras la exposición al sol. Es por ello que, para mantener una rutina de belleza minuciosa, debemos tener en cuenta los tips otorgados por los especialistas para tener una dermis sana y cuidada.