Nos agradecerás haberte descubierto estos 5 aftersunes con acabado luminoso para después de tomar el sol

¿Todos tenemos claro que no solamente tenemos que invertir en protectores solares? Por si todavía hay alguna mínima duda, también es importante hacerte con los mejores aftersunes del mercado para utilizar después de tomar el sol. Alerta, recordemos que este producto no solamente es funcional para cuando te quemas bajo los rayos de sol, sino que siempre que vuelvas de la playa o la piscina es relevante aplicarlo en nuestro cuerpo y cara. Los aftersunes no solo reparan y cuidan la piel con exceso de calor, sino que la investigación ha desarrollado una tecnología para contrarrestar el daño celular y restaurar su función barrera. De esta forma, nos defienden con eficacia y el daño no llega a capas más profundas de la piel y no dañan los tejidos a nivel celular. Por lo que queda nuevamente confirmado que es importante invertir en uno de calidad que tenga todas las necesidades que requiere nuestra dermis. Ahora bien, aquí entra el momento de decidir cuál es el más adecuado. Y es que las editoras de belleza tienen claro que los más virales del momento son los aftersunes con acabado luminoso. Para que, además de cuidarnos la piel, también nos otorguen ese toque brillante y favorecedor que todas queremos después de venir de la playa. Y, si además te has puesto morena, hará que tu bronceado se ve mucho más favorecedor. Por lo que, ya te hemos descubierto un producto de belleza que debes meter en tu neceser o maleta de vacaciones hacia un destino con costa (e introducirlo en tu rutina de belleza).

Ya sean en formato leche corporal, aceite o crema; siempre debes aplicarte el aftersun después de tomar el sol. Además de aportar una intensa hidratación y aliviar la sensación de ardor o irritación de la piel, también aporta un glow inmediato para presumir de bronceado. En lo que llevamos de verano, las marcas beauty han lanzado varias opciones que adoras las editoras de belleza y que a partir de ahora no van a faltar en su neceser. Hablamos de firmas reconocidas como Anne Möller, Lancaster, Bonté, Hawaiian Tropic o Nuxe. Todas ellas cuentan con distintos formatos y tamaños para brindarnos todos los ingredientes y fórmulas para calmar la piel tras la exposición solar. Por lo que, ya no tienes excusas para no introducir estos aftersunes con acabado luminoso en tu rutina corporal, además de losprotectores solares corporales, faciales, capilares o labiales.

'Express Sun Defense Aftersun Glow', de Anne Möller (rebajado a 8 euros)

'Express Sun Defense Aftersun Glow'. Anne Möller

'Golden Tan Maximizer After Sun', de Lancaster (rebajado a 24 euros)

'Golden Tan Maximizer After Sun'. Lancaster

'Aftersun Luminoso', de Bonté (7 euros)

'Aftersun Luminoso'. Bonté

'After Sun Luminosity', de Hawaiian Tropic (12 euros)

'After Sun Luminosity'. Hawaiian Tropic

'Leche Aftersun', de Nuxe (rebajado a 15 euros)

'Leche Aftersun'. Nuxe

Recuerda que la piel tiene memoria, por lo que no puedes jugarte a no utilizar un aftersun cada vez que tomes el sol. Y si quieres presumir de bronceado, solamente tienes que echar un ojo a esta lista de aftersunes con acabado luminoso a un precio asequible.