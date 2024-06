La mascarilla reparadora que todas las mujeres con melena rubia deberán meter en su bolsa de la playa

No olvides de cuidar tu melena en la época más importante del año. Bien es cierto que debemos tener una rutina capilar de lo más intensivo durante los 12 meses, pero especialmente en verano es uno de los momentos en los que más sufre, ya que estamos expuestos a agresiones externas (como el sol, el cloro o el agua salada). Obviamente, engloba a todo tipo de cabellos, pero, sobre todo, a los rubios o decolorados, puesto que son más propensos a estar menos hidratados y a que las puntas se rompan. Si a esta situación le añades que vamos recurrentemente a la playa, ya entramos en una problemática en la que debemos poner más empeño en cómo cuidar nuestra melena para conseguir un aspecto saludable. Porque lo que está claro es que darnos un chapuzón es una de las mejores sensaciones del verano, pero tiene una consecuencia perjudicial para nuestra melena. Para ello, uno de los trucos definitivos es hacerte con las mascarillas capilares reparadoras que se puedan utilizar sin aclarado. Es decir, las perfectas para proporcionar ingredientes y vitaminas beneficiosas y fortalecientes mientras tomas el sol en tu playa favorita. De esta manera, no tendrás que pasar por la temida situación que suele repetirse en septiembre: optar por los cortes de pelo más en tendencia del año.

Estas mascarillas capilares no solamente las utilizamos en la playa o piscina para que nos fortalezcan el cabello, sino para que también nos protejan de la sal, el cloro o simplemente los rayos de sol. Es decir, ante la posibilidad de que las cutículas se abran y, por ello, nuestra melena sufra un dañado agresivo, estas mascarillas capilaresnos ayudarán a que los agresores externos no intervengan a través de la aplicación de este producto. Además, es cómodo y fácil de utilizar, puesto que solamente debes de aplicar una buena cantidad de textura de medias a puntas y te puedes recoger el pelo con un moño. ¿Cómo encontrar la mascarilla capilar perfecta para las rubias? Una de las más utilizadas es la 'Ultra-Violet Blond Absolu', de Kérastase, que devuelve el brillo y la vitalidad a las melenas decoloradas. Además, también repara y fortalece el cabello dañado, así como devuelve la hidratación gracias a sus componentes estrellas como son el ácido hialurónico y la flor de las nieves. Sin ninguna duda, las mascarillas capilares para las rubias son un must have que no puede faltar en verano.

Mascarilla capilar para melenas rubias, de Kérastase (rebajada a 34 euros)

Mascarilla capilar 'Ultra-Violet Blond Absolu'. Kérastase

Si te vas de viaje de verano a un destino con playa (o simplemente, a un hotel con piscina), debes hacerte con las mascarillas capilares perfectas para que ni los rayos de sol ni la sal o el cloro impidan lucir una melena envidiable.