Estos son los protectores solares en roll-on que más vamos a utilizar este verano

Los protectores solares en roll-on son uno de los imprescindibles del verano que no sabíamos que necesitábamos hasta ahora. Aunque este tipo de producto existe desde hace varios años, es cierto que no se puso de moda (o en tendencia) hasta el verano pasado, en el que todas las influencers y celebrities tenían su favorito en el neceser. Y es que tras investigar sobre todos sus beneficios, todas las editoras de belleza tenemos claro que es el must have que no podemos pasar desapercibido en los próximos meses. Pues bien, los protectores solares son el típico ítem que debemos utilizar durante todo el año. No solamente durante las épocas de altas temperaturas, puesto que los rayos de sol también están en el día a día tanto en otoño como en invierno. Es por ello que es de vital importancia que introduzcamos los protectores solares en nuestra rutina facial de día antes de salir de casa. Tanto si nos maquillamos como si solamente apostamos por nuestros productos deskin care de confianza. Todos estamos habituados a los tradicionales protectores solares en textura líquida, pero ahora tenemos a nuestra disposición la solución más eficaz y rápida para su aplicación. El formato stick es una de las opciones más confortables, puesto que podemos aplicarnos estos productos sin mancharnos las manos. Asimismo, estamos hablando de una protección solar inmediata, resistente al agua y sudor y sin añadidos de alcohol ni nanopartículas. Uno de los puntos fuertes que más gusta a los amantes del make up es que muchos de estos productos se pueden aplicar tras finalizar la rutina de maquillaje, así como volver a recurrir a ellos en numerosas ocasiones sin dañar el rostro.

Tras descubrir los protectores solares en stick favoritos tanto de las expertas en belleza como de las celebrities, tenemos claro cuáles son los claros ganadores que van a tener su protagonismo en este verano. Empezando por uno de los más virales con efecto glow, de Supergoop. El verano pasado ya lo descubrimos y muchas de nosotras sentimos la necesidad de hacernos con él. Sin ninguna duda, es uno de los protectores solares con más recomendaciones, puesto que se puede aplicar tanto antes como después del maquillaje. Asimismo, en estos momentos no paramos de ver el nuevo lanzamiento de Isdin en un formato mini, súper cómodo para llevarlo en tu bolso. Este, en cambio, tiene un acabado sin brillos y de efecto mate para las chicas que evitan los brillos en su rostro. Asimismo, otros protectores solares que veremos en estos meses serán aquellos para zonas sensibles, como los más confiados de La Roche Posay o el mítico de Clarins, así como los más conocidos a nivel internacional de Tocobo. En definitiva, los protectores solares en roll-on son uno de los productos esenciales que debemos tener en nuestro neceser durante todo el año, porque son cómodos y fáciles de aplicar.

Protector solar para zonas sensibles, de La Roche Posay (rebajado a 9 euros)

Protector solar 'Anthelios'. La Roche Posay

Protector solar de efecto luminoso, de Supergoop (21 euros)

Protector solar 'Glow Stick'. Supergoop

Protector solar para zonas sensibles, de Clarins (rebajado a 18 euros)

Protector solar 'Sun Care Stick'. Clarins

Protector solar sin brillos, de Isdin (17 euros)

Protector solar 'Invisible Stick'. Isdin

Protector solar de acabado mate, de Tocobo (17 euros)

Protector solar 'Cotton Soft Sun Stick'. Tocobo

Esos son unos de los protectores solares en roll-on que más vamos a utilizar este verano. Indiscutiblemente, si todavía no te has hecho con ninguno de ellos, no dudes en añadirlo en tu rutina facial inmediatamente, puesto que esta semana vamos a comenzar a disfrutar de los días más soleados.