Tratamientos ideales para la vuelta de vacaciones: cómo resetear piel, cuerpo y energía

El verano nos regala sol, playa y descanso, pero también puede dejar una huella negativa en nuestra piel y nuestro cuerpo. Por eso, la vuelta de vacaciones es el momento ideal para apostar por tratamientos que nos ayuden a recuperar equilibrio, belleza y energía.

"Durante el verano la piel tiende a deshidratarse, aparecen manchas y el cuerpo acumula más toxinas y retención de líquidos", señalan los expertos de Beldon Beauty. "Es por eso que hemos creado un menú de tratamientos de reset, que combinan rituales faciales, corporales y energéticos para ayudar a volver a la rutina con frescura y vitalidad".

1. Reset para la piel

Tras semanas de exposición solar, la piel necesita un "reset" profundo. Un tratamiento que combine exfoliación, hidratación, drenaje linfático y luz LED puede devolverle vitalidad, uniformidad y luminosidad. "El objetivo es limpiar en profundidad, oxigenar y preparar el rostro para la nueva temporada", señalan los expertos.

2. Reset para el cuerpo

El calor, los viajes largos y los cambios en la alimentación típicos de las vacaciones suelen provocar retención de líquidos, sensación de pesadez e incluso hinchazón en piernas y abdomen. Por eso, septiembre es un buen momento para recurrir a tratamientos corporales de drenaje y remodelado que favorecen la circulación, ayudan a eliminar líquidos acumulados y devuelven una mayor sensación de ligereza.

Más allá del efecto estético, este tipo de rituales también aportan bienestar inmediato, alivian la tensión muscular y mejoran la percepción de descanso.

3. Reset para la energía

La vuelta a la rutina también es un reto mental. Por eso, lo recomendable es optar por experiencias que combinen técnicas faciales y corporales para equilibrar cuerpo y mente. Rituales diseñados para desconectar del estrés y reconectar con uno mismo, aportando calma y claridad.

4. Cocktails de vitaminas para el glow

Otra de las propuestas son los "shots" de vitaminas y cócteles revitalizantes que hidratan en profundidad, aportan antioxidantes y devuelven el brillo natural perdido tras la exposición solar. Ideales para quienes buscan un efecto rápido y visible de buena cara.

Otros tratamientos ideales después del verano

Además de los rituales de reset, existen otros tratamientos muy recomendados para contrarrestar los efectos del sol, el cloro, la sal del mar y los cambios de rutina durante las vacaciones:

1. Peelings químicos suaves

Los peelings químicos de baja intensidad (como los de ácido glicólico o mandélico) ayudan a renovar las capas superficiales de la piel, mejorando el tono, suavizando imperfecciones y estimulando la producción de colágeno. Son ideales para recuperar uniformidad sin ser agresivos.

2. Tratamientos capilares de nutrición

El cabello también sufre durante los meses de calor debido a la exposición solar, el cloro y la sal marina. Una buena opción es apostar por tratamientos de hidratación profunda con queratina o ácido hialurónico, que reparan la fibra capilar, sellan puntas abiertas y devuelven brillo y suavidad. También se recomiendan masajes capilares con aceites nutritivos que estimulan la circulación en el cuero cabelludo.

3. Drenaje linfático manual

Además de mejorar la circulación, el drenaje linfático manual es perfecto tras el verano para eliminar líquidos acumulados, reducir la hinchazón y favorecer la desintoxicación del organismo. Este masaje, realizado con movimientos suaves y rítmicos, tiene un efecto muy relajante y contribuye a mejorar la sensación de pesadez en piernas y abdomen.

4. Masajes relajantes con aromaterapia

El regreso a la rutina también impacta a nivel mental. Los masajes con aceites esenciales no solo ayudan a liberar la tensión acumulada en espalda y cuello, sino que también potencian la calma y el equilibrio emocional. Aromas como la lavanda o el eucalipto son especialmente eficaces para relajar la mente.

5. Tratamientos hidratantes intensivos para manos y pies

Suelen ser las partes más olvidadas, pero también sufren en verano. Los rituales de hidratación profunda con exfoliación, mascarillas nutritivas y masajes ayudan a reparar la piel seca y a devolver la suavidad a manos y pies, dejándolos listos para el cambio de estación.