Paula Echevarría deslumbra en Marbella con el vestido de firma española de casi 700 euros

¿Boda en septiembre y todavía no tienes look de invitada? Solamente nos ha hecho adentrarnos en la cuenta oficial de Instagram de Paula Echevarría para darnos cuenta de que acaba de desvelarnos la solución. Original, de efecto tipazo e idóneo si, sobre todo, se celebra en un entorno de costa. Siempre que la actriz nos desvela un nuevo modelito adquirido en su fondo de armario, consigue agotar las existencias (porque, como sabia de la moda, sabe elegir a la perfección). La buena noticia es que, en tan solamente dos clics, hemos descubierto de dónde es, si está disponible en todas las tallas y su precio.

Paula Echevarría todavía está disfrutando de sus vacaciones en Marbella. O, mejor dicho con sus palabras en la descripción de su fotografía, está exprimiendo al máximo todos los atardeceres y las últimas horas de agosto. Eso sí, sin olvidarse de su dosis casi diaria de consejos de estilo a sus followers. Tanto sea de manera directa como indirecta, nuestra sección Lifestyle de La Razón los caza inmediatamente para informar a nuestros queridos lectores de todos los detalles. Y, esta vez no iba a ser menos, por lo que tenemos todo lo que necesitas saber para hacerte con el último look de Paula Echevarría con el que ha deslumbrado en la ciudad andaluza.

Un vestido perfecto para convertirse en una invitada de categoría

Se está terminando el verano, pero todavía tenemos eventos calendarizados en el mes de septiembre. Y si tú también dejas todo para el último momento, nosotras tenemos mucho qué contarte como expertas en encontrar el estilismo digno de convertirse en la invitada perfecta. Esta vez, y como suele ocurrir en muchas ocasiones, lo hemos encontrado de la mano de Paula Echevarría. Un vestido en negro bordado con hilo blanco que destaca un diseño geométrico, idéneo para aportar un aire bohemio. Brinda un escote halter con cierre ajustable en el cuello junto con una espalda al descubierto de lo más sexy. Mientras, la falda de gasa semitransparente también tiene detalles en plumeti para acentúar un movimiento sutil al look.

Vestido en negro con bordados, de Virginia Vald Ibiza (690 euros)

Vestido en negro con bordados. Virginia Vald Ibiza

Paula Echevarría lo ha combinado con bolso de mano en negro, también, así como unas sandalias de tacón a juego con tachuelas en dorado. Con ello, ha presumido de su melena suelta con uno de los peinados que más se están llevando y son fáciles de hacer: las ondas de sirena. Actualmente, este vestido conocido como Onix está disponible en todas las tallas, desde la S hasta la L, por un precio de 690 euros.